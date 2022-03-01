Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor



Dünyanın en iyi zeytinleri ve zeytin yağlarının üretildiği Ege Bölgesi ile Akdeniz zeytinlikleri madencilerin doymayan aç gözlü talanına ve yağmasına terk ediliyor. İktidara yakınlığı ile bilinen üç - beş inşaat ve maden şirketinin yıllardır peşinde olduğu ormanlık ve zeytinlik alanları koruyan yasalar 'Savaş' ortamında değiştirilerek ranta kurban ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete'de sessiz sedasız yayınlandı. Madencilik Yönetmeliği'nin 115. maddesine eklenen fıkrayla, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetine izin verilmesi, zeytinliklerin taşınması, taşınan ve yok edilen zeytinlik alanı kadar alanın zeytinlik olarak tesis edilmesi hükmü getirildi.

Türkiye’de zeytinlikler, Marmara Bölgesi’nden başlayarak Akdeniz Bölgesi'ne kadar geniş bir alanı kaplıyor. Zeytinliklerle ilgili daha önce çıkarılan 3 yönetmelik değişikliği Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ancak iptal sürecinde zeytin ağaçları maden şirketleri tarafından kesilmiş, ortadan kaldırılan alanlar maden şirketlerinin kullanımına açılmıştı. Bu yerlerin en başında Kazdağları geliyor. Hükümet, geçmişte birçok kez benzer yasal düzenlemeleri Meclis gündemine getirmiş, ancak muhalefet partilerinin karşı çıkması üzerine geri adım atmıştı.

Çiftçi-Sen Yönetim Kurulu üyesi Hasan Cengiz Yazar, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin Marmara Bölgesi'nden Hatay'a kadar birçok bölgeyi olumsuz etkileyerek büyük bir felakete yol açacağına dikkat çekti.



Bugün Maden Yönetmeliği Madde 115’e eklenen 4. fıkra ile, zeytin alanları başta kömür madenciliği olmak üzere madencilik faaliyetlerine açıldı. Yapılan bu düzenleme 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’na aykırı.

TEMA, yapıylan korkunç yanlışı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile muhtemel tehlikeleri kamuoyu ile paylaştı. Kanunun 20. maddesine göre "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez”.

Zeytin ağacının anavatanı Türkiye, küresel zeytin üretiminin %15,2’sini karşılıyor. 2019 yılında 415 bin ton zeytin, 1 milyon 110 bin ton zeytinyağı üreten ülke için zeytin önemli bir istihdam ve gelir kaynağı.

TEMA Vakfı olarak kanunlara aykırı olan işlemin acilen durdurulmasını ve ülkemizin başta zeytinlikler olmak üzere tüm verimli tarım topraklarının madencilik faaliyetlerinden korunmasını talep ediyoruz.