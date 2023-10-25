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Zeytinyağı ihracatı yasaklandı | Üreticinin umudu lisanslı depolarda

Ticaret Bakanlığı'nın zeytinyağı ihracatını belirsiz bir süre yasaklamasının ardından zeytin ve zeytinyağı üreticileri yeni arayışa girdi.

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:50
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı | Üreticinin umudu lisanslı depolarda






Zeytinyağı ihracatı yasaklandı | Üreticinin umudu lisanslı depolarda
 

Türkiye'nin en büyük zeytinyağı ihracatçılarını bünyesinde barındıran Ayvalık Ticaret Odası, Lisanslı Zeytinyağı Depoculuğu için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayında aldığı 3 aylık yasaklama karanın süresinin dolmasına günler kala açıkladığı yeni yasaklama kararı zeytinyağı üreticilerini zor durumda bıraktı. Zeytinyağı üretiminin  başladığı dönemde Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, lisanslı Zeytinyağı Depoculuğu için bölgesel çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


 

ZEYTİNYAĞI KALİTEMİZ YÜKSELDİ, ÜRETİMİMİZ ARTTI

Türkiye'de lisanslı zeytinyağı depoculuğunun acilen geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar "Zeytinyağı üretiminde ve kalitesinde yükselen grafiğimiz, uluslararası ticarette üreticilerimizin itibarı, en önemlisi de ürünlerimizin sağlıklı bir şekilde fiyatlandırılması için acilen lisanslı depoculuk sistemine geçiş yapmalıyız" dedi.
İhracat yasağının ardından 150 bin ton stok bulunduğunu söyleyen ATO Başkanı Ali Uçar, yurt içi fiyat istikrarını korumak ve ihracat sürecini korumanın yolunun üretim ve depolama planlamasından geçtiğini söyledi.


Uçar bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk çalışmaları, 2 bölgede başlatıldı. Ayvalık Ticaret Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Valiliğimiz, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarımızın ilgili birimleri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'mızın organizasyonunda devam etmektedir. 
Ülkemizde artan ağaç ve işletme sayısı ve buna bağlı olarak artan zeytinyağı rekoltesi lisanslı depoculuk faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır ”dedi.
 

TAKLİT ÜRÜNLERE KARŞI SAVAŞ AÇTIK
 

Türkiye genelinde tüm ürünler içerisinde en çok taklit edilen Ayvalık Zeytinyağı markasının korunması için hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyen ATO Başkanı Ali Uçar bu konuda tüketicinin de duyarlı olmasını istedi.
Taklit ve tağşiş ürünlere yönelik sürekli ihbarlarda bulunduklarını ve hukuki süreçlerini takip ettiklerini söyleyen Uçar "Tohum yağları, rafine karışık yağlar, fındık yağı, kanola yağı, zeytinyağından çıkan ikinci ek traksiyon yağlar, avakado suyu ve pirina yağını ambalajlayarak Ayvalık zeytinyağı adıyla satanlara karşı yoğun mücadele içindeyiz." dedi.

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Son Güncelleme: 25.10.2023 11:01
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