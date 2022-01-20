Zirai gübrelerin ardından ilaçlara da zam geldi

Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarında faiz yükü hızla artarken motorin ve gübre fiyatlarına peş peşe gelen zamlar üreticinin belini büktü. Son olarak zirai ilaçlara gelen ve yüzde 400'leri bulan zam oranları yüzünden 2022'yi şimdiden kabusa çevirdi. Zirai ilaç bayilerine yılbaşı itibarıyla gönderilen yeni satış listeleri, gübreden sonra bu tür girdilerdeki fiyat artışlarını da gözler önüne serdi.

Zirai gübre fiyatlarına son 1 yılda yüzde 450 zam geldi

Gübre fiyatları 16 ayda 37 kez artırıldı

Motorin 6,75 TL'den 14,27 TL'ye yükseldi

1 Ocak: 6,73 TL 1 Şubat: 6,75 TL 1 Mart: 6,80 TL 1 Nisan: 6,54 TL 1 Mayıs: 6,54 TL 1 Haziran: 7,32 TL 1 Temmuz: 7,34 TL 1 Ağustos: 7,37 TL 1 Eylül: 7,37 TL 1 Ekim: 7,39 TL 1 Kasım: 8,28 TL 1 Aralık: 9,43 TL 31 Aralık: 11,55 TL 12 aydaki değişim: +8,82 TL Yüzdelik değişim: % 110

Zirai ilaçlara en az yüzde 70, en yüksek yüzde 400 zam geldi

Çapa ücretlerine yüzde 75

Sulama giderlerine yüzde 55 zam geldi



Zirai ilaçlarda fiyat artışı yüzde 70-400 arasında değişirken, örneğin tarlalardaki zararlı otlara karşı yaygın kullanılan ot ilacının litre fiyatı 60 liradan 230 liraya yükseldi. Son bir yılda çiftçinin kullandığı klasik gübrelere de yüzde 300-400 zam gelmişti. Bu fiyatlarla çiftçinin ilaçlama ve gübrelemesinin mümkün olmadığını vurgulayan CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu şöyle devam etti:

“Borç içinde tarımsal faaliyet yapmaya çalışan çiftçi, ekim zamanı toprak altı gübresini atamadı. Önümüzdeki aylarda ilaçlamalar başlayacak. Çiftçi eğer ilaç alıp tarlasına, bağına, bahçesine atamazsa büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. İyi verim alınması ve kaliteli ürün hasadı için bitki zararlılarıyla usulüne uygun ve zamanında mücadele edilmesi gerekiyor. Verim kaybının yanında birçok hastalık ve bitki zararlısının yayılması riski de var. Zamları sadece döviz ve hammadde fiyatlarındaki artışla açıklamak mantıklı gelmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rekabet Kurumu’nun bu duruma el koyması gerekiyor.” Bakırlıoğu, ayrıca organik tarımın güçlü şekilde desteklenmesini önerdi.

