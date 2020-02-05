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Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti

Enerji sektöründe büyük yatırımla giren Zorlu Enerji güçlü sermaye yapısıyla büyümek için rüzgâr enerjisi şirketinin satışını gerçekleştirdi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:51
Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti

Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti 



Yeni döneme daha güçlü bir sermaye yapısıyla girmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, bu hedefi doğrultusunda portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin hisselerini Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla Akfen Yenilenebilir Enerji’ye devretti.

Zorlu Enerji, bugün itibarı ile Sarıtepe ve Demirciler RES’lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin %100 hissesini Garanti BBVA Yatırım’ın uzman kadrosunun desteğiyle Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye devretti.

Varlıklarını verimli şekilde değerlendirerek sermaye yapısını güçlendirmek ve yeni döneme daha güçlü girmek istediğini Aralık 2019’da açıklayan Zorlu Enerji, 135 MW kurulu gücü bulunan Gökçedağ Santrali’ni işletmeye devam edecek.

Önümüzdeki dönemde yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek olan Zorlu Enerji’nin satış sonrası üretim portföyünde yurt içinde 7 hidroelektrik, 1 rüzgâr, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santrali, yurt dışında ise Pakistan’da 1 rüzgâr ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali yer alacak. Şirketin toplamda 1,006 MW olan kurulu gücünün yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklara dayanırken Türkiye’deki kurulu gücünün ise yüzde 85’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

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Son Güncelleme: 05.02.2020 22:08
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