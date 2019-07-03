112 Acil'de inek var | Görenler hayrete düştü



Hastanenin acil servisine giren inek, ortalığı karıştırdı. Bingöl'ün Genç ilçesinde başıboş dolaşan inek, otlamak için girdiği hastane hastane bahçesinden 112 Acil Yardım İstasyonu'na girince personel şoke oldu. Dinlenme odasında oturur halde bulunan inek daha sonra sahibine teslim edildi..

Sahibi bilinmeyen başıboş dolaşan inek, öğle vakti çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu.

Cep telefonuyla görüntülenen inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bulunan sahibine teslim edildi.