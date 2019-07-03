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112 Acil'de inek var | Görenler hayrete düştü

Sokak aralarında gezdi, hastane bahçesine girdi. Karnı doyan Sarı Kız, şaşkın bakışlar arasında hastanenin acil servisine girdi..

112 Acil'de inek var | Görenler hayrete düştü

Sokak aralarında gezdi, hastane bahçesine girdi. Karnı doyan Sarı Kız, şaşkın bakışlar arasında hastanenin acil servisine girdi..

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:28
112 Acil'de inek var | Görenler hayrete düştü

112 Acil'de inek var | Görenler hayrete düştü


Hastanenin acil servisine giren inek, ortalığı karıştırdı. Bingöl'ün Genç ilçesinde başıboş dolaşan inek, otlamak için girdiği hastane hastane bahçesinden 112 Acil Yardım İstasyonu'na girince personel şoke oldu. Dinlenme odasında oturur halde bulunan inek daha sonra sahibine teslim edildi..

Sahibi bilinmeyen başıboş dolaşan inek, öğle vakti çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu.

Cep telefonuyla görüntülenen inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bulunan sahibine teslim edildi.

Son Güncelleme: 06.07.2019 08:34
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