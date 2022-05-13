12. Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahiplerini Buluyor

12. Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri, Prof. Dr. Türkân Saylan’ın ölümsüzlüğünün 13. yılında gerçekleşecek tören ile sahipleriyle buluşacak.

Bu yıl, Türkân Saylan Sanat Ödülü için Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Adına, ÇYDD Genel Başkanı), Turhan Günay (Seçici Kurul Başkanı), Sezer Ateş Ayvaz, Nursel Duruel, Birsen Ferahlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ayşe Sarısayın’dan oluşan Seçici Kurul tarafından belirlenen finalist listesi 30 Nisan’da duyuruldu. 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımlanmış öykü kitaplarıyla yarışmaya başvuran tüm adayların değerlendirilmesi sonucunda ödüle aday 7 kitap seçildi. 7 kitaplık seçkide yer alan eserlerden biri 12. Türkân Saylan Sanat Ödülü’nün sahibi olacak.

Aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Bilim Akademisi iş birliği çerçevesinde, 12.Türkân Saylan Bilim Ödülü de sahibiyle buluşacak. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’na (BAGEP), Sağlık Bilimleri alanından başvuran adaylar arasından bir kişiye BAGEP Ödülü ile birlikte Türkân Saylan Bilim Ödülü veriliyor.

12. Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’nin sahipleri, sunuculuğunu Berna Laçin’in üstleneceği ve 19 Mayıs Perşembe günü, saat 19.00’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ödül törneninde açıklanacak.

PROGRAM

Video Gösterimi “Türkân Olmak”

19.10 - Açılış

19.20 - Video Gösterimi “Portreler Op.101 – Türkân Saylan / Fazıl Say”

19.40 - Açış Konuşması: Prof. Dr. Ayşe Yüksel

20.00 - Ödül Töreni

20.30 - Konuşmalar

20.40 - Piyano Resitali – Barış Kosku

21.30 - Kapanış

Sunucu: Berna Laçin

Tarih: 19 Mayıs Perşembe 2022

Saat: 19:00 – 22:00

Yer: İş Sanat Kültür Merkezi - İş Kuleleri Levent - Beşiktaş / İstanbul