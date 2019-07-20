17 yaşındaydı, Şevval kalp krizinden can verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 17 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İzmit Tavşantepe Mahallesi Kireçocakları mevkii Esen Sokak No. 133 adresinde ikamet eden ve Ahşap merdiven marangoz ustası Ekrem Okur ile Rahime Demir Okur’un 2 çocuğundan biri olan Şevval Okur, geçtiğimiz günlerde evde aniden fenalaştı.

Uzun yıllardan bu yana damar çoğalması ile ilgili rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü öğrenilen genç kız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Hastanede önceki gün öğle saatlerinde fenalaşan Şevval, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Çevresinde çok sevilen Şevval’in vefatı herkesi yasa boğdu.

Rahatsızlığına bağlı olarak kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilen genç kızın cenazesi Kandıra ilçesi Aksakal Köy Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Aksakal Köy Mezarlığında toprağa verildi.

