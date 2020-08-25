Afetlere hazırlıklı olmak hayat kurtarır
Afetler insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Başta deprem olmak üzere pek çok doğal afetin her an yaşanabileceği ve riskin yüksek olduğu bilinciyle çalışmalarını yürüten Sarıyer Belediyesi’nde Psikososyal Destek Hizmet Grubu kuruldu. 26 kişinin görev aldığı grupta ilk eğitim BKSM’de gerçekleşti.
SADECE PSİKOLOJİK DESTEK DEĞİL
Dört kişilik ekiplerden oluşan Psikososyal Destek Hizmet Grubu’na ilk eğitim Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde verildi. Uzman Psikolog Yeter Kutlu tarafından verilen Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti eğitiminde; Türkiye’de afet yönetimi, travma, psikolojik ilk yardım, psikososyal müdahale araçları ve uzaktan psikolojik destek konularına dikkat çekildi. Psikososyal desteğin sadece psikolojik destek olmadığını söyleyen uzman psikolog Kutlu, psikososyal desteğin iyilik halini tetikleyerek ortaya çıkan eylemler olduğunu söyledi.
PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ NEDİR?
Psikososyal destek hizmeti, afet sonrası yapılan iyileştirme faaliyetlerinde yer alan sosyal hizmet alanlarından biridir. “Psikososyal” terimi birbirini etkileyen bir ilişkiler zinciri içinde bulunan bireysel psikoloji ve sosyal durumu ifade eder. Psikososyal destek, iyileştirme sürecinde kişileri rahatlatmak, yönlendirmek, olumsuzluklarla başa çıkma yöntemlerini öğretmekle toplumun kendi normaline dönmesine yardımcı olur. Böylelikle bireylerin değişen koşullar sonucu artan gerilimlerinin azaltılmasında ve sosyal huzurun sağlanmasına da katkıda bulunur.