Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98944
ALTIN
285.455
DOLAR
5.7374
STERLİN
6.9395
EURO
6.2897

Akıllı duraklar hizmete geçiyor

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak, Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez’den başlandı.

Akıllı duraklar hizmete geçiyor

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak, Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez’den başlandı.

03 Eylül 2019 Salı 14:36
Akıllı duraklar hizmete geçiyor

Durakların teslim, muayene ve kabul işlemlerinin Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan şantiyesinde yapıldığından ötürü montaj çalışmalarına da en yakın bölge olan Enez ilçesine bağlı köylerden başlandığı bildirildi.

Muhtarlarla koordineli olarak yerleri belirlenen duraklar için standart kalıp kullanılarak 15 cm kalınlığında betonların atıldığı duraklar köylülerden şimdiden tam not alıyor.

Durak zeminlerine atılan betonun ardından montaj ekibi gelerek duraklarını yerlerine monte ediyor. Bu çalışmanın tüm köyleri kapsayacak şekilde güneyden kuzeye doğru devam edeceği öğrenildi.

DURAK DEĞİL, ADETA KÜTÜPHANE

Duraklarda akıllı telefon ve tabletler vasıtasıyla kitap okumanın da mümkün olacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur; "Duraklarda karekod uygulaması da mevcut, yani durakta bekleyen insanlar dilerlerse, bekledikleri süre boyunca akıllı telefon ya da tabletlerinden kitap okuyabilecek ve vakitlerini bu şekilde geçirebilecekler. Bu projeyi farklı kılan taraf ise köylerimizde tatbik ediliyor olmasıdır. Ben buradan sadece bu projede değil, tüm projelerimizde bize sonsuz destek veren Sayın Valimize şükranlarımı sunuyor, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. 

Son Güncelleme: 03.09.2019 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malkara'da define heyecanı | 500 kilo altın var dedikodusu kazı yaptırıyor
Malkara'da define heyecanı | 500 kilo altın var dedikodusu kazı yaptırıyor
Teröristlerin kampı Mehmetçik için üs bölgesi oldu
Teröristlerin kampı Mehmetçik için üs bölgesi oldu
Bursa İnegöl'de feci kaza, 10 yaralı var
Bursa İnegöl'de feci kaza, 10 yaralı var
İrem Derici konserinde hava fişek faciasından dönüldü 
İrem Derici konserinde hava fişek faciasından dönüldü 
Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar
Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar
Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..
Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..
Temizlik takıntısı mahkemelik oldu
Temizlik takıntısı mahkemelik oldu
Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort