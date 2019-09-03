Akıllı duraklar hizmete geçiyor

Durakların teslim, muayene ve kabul işlemlerinin Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan şantiyesinde yapıldığından ötürü montaj çalışmalarına da en yakın bölge olan Enez ilçesine bağlı köylerden başlandığı bildirildi.

Muhtarlarla koordineli olarak yerleri belirlenen duraklar için standart kalıp kullanılarak 15 cm kalınlığında betonların atıldığı duraklar köylülerden şimdiden tam not alıyor.

Durak zeminlerine atılan betonun ardından montaj ekibi gelerek duraklarını yerlerine monte ediyor. Bu çalışmanın tüm köyleri kapsayacak şekilde güneyden kuzeye doğru devam edeceği öğrenildi.

DURAK DEĞİL, ADETA KÜTÜPHANE

Duraklarda akıllı telefon ve tabletler vasıtasıyla kitap okumanın da mümkün olacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur; "Duraklarda karekod uygulaması da mevcut, yani durakta bekleyen insanlar dilerlerse, bekledikleri süre boyunca akıllı telefon ya da tabletlerinden kitap okuyabilecek ve vakitlerini bu şekilde geçirebilecekler. Bu projeyi farklı kılan taraf ise köylerimizde tatbik ediliyor olmasıdır. Ben buradan sadece bu projede değil, tüm projelerimizde bize sonsuz destek veren Sayın Valimize şükranlarımı sunuyor, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.