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Bahçeli'den çağrı | Bir süre evlerimizde kalalım

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli "Vatandaşlarımız bir süre evlerinde kalmalı" dedi.

21 Mart 2020 Cumartesi 16:38
Bahçeli'den çağrı | Bir süre evlerimizde kalalım

Bahçeli'den çağrı | Bir süre evlerimizde kalalım



Koronavirüs ile topyekün mücadelede havaların iyi olmasını fırsat bilenler tüm uyarılara rağmen meydanları doldurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs ile ilgili Twitter'dan verdiği mesajda "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız" ifadesini kullanarak bir süre evde kalınması gerektiğini hatırlattı ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uyulmasını istedi


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücaelede her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek şu mesajları verdi:

"ADIM ADIM DÜNYAYI DOLAŞIYOR"

İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların günbatımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eşgüdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor.

"ORTAK İRADEYLE HAREKET ETMELİ"

Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir. İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir.

"VİCDANIMIZIN SESİNİ DİNLEYELİM"

Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. Ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim. Her şey Allah’tandır. Kendini bilen Allah’ı bilir. Allah’ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez.

"TEK NEFES OLABİLİRSEK AŞARIZ"

Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım. Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır. Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır.

"BİR SÜRE EVDE KALALIM"

KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim.

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