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Bayburtlu kadınlar, İstanbul'da yemekleriyle yarıştı, altını kaptı

El değmemiş doğasıyla huzur şehri olan Bayburt’un lezzet dolu yemekleri İstanbul Maltepe’de sergilenmeye devam ediyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:54
Bayburtlu kadınlar, İstanbul'da yemekleriyle yarıştı, altını kaptı

Bayburtlu kadınlar, İstanbul'da yemekleriyle yarıştı, altını kaptı

Bayburt şifa kaynağı yemekleriyle biliniyor. Yalancı dolma, kabak bastı, etli fasulye, yaprak sarması, lor dolması, galocos, borani, ekşili dolma, ziron ve imir dolması Bayburt mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Bu eşsiz yemeklerle düzenlenen yemek yarışması yoğun katılım ile renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaya katılan 25 kadın birbirleriyle kıyasıya yarıştı. 3 kategori ile yarışan yarışmacılardan ilk üçe girenler altın ile ödüllendirildi.

Moderatörlüğünü ünlü şef Ayvaz Akbacak’ın yaptığı yarışmada ödüller Bayburt Fedarasyon Başkanı Hasan Saka tarafından dağıtıldı. Hafta sonu da devam edecek festivalde etkinlikler ve çeşitli sürprizler devam edecek.


 

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