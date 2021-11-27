Bayburtlu kadınlar, İstanbul'da yemekleriyle yarıştı, altını kaptı
Bayburt şifa kaynağı yemekleriyle biliniyor. Yalancı dolma, kabak bastı, etli fasulye, yaprak sarması, lor dolması, galocos, borani, ekşili dolma, ziron ve imir dolması Bayburt mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Bu eşsiz yemeklerle düzenlenen yemek yarışması yoğun katılım ile renkli görüntülere sahne oldu.
Moderatörlüğünü ünlü şef Ayvaz Akbacak’ın yaptığı yarışmada ödüller Bayburt Fedarasyon Başkanı Hasan Saka tarafından dağıtıldı. Hafta sonu da devam edecek festivalde etkinlikler ve çeşitli sürprizler devam edecek.