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Beylikdüzü'nde 2. yaşam bahçesi geliyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını desteklemek ve üreten Beylikdüzü hedefini güçlendirmek adına hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi projesinin ikinci ayağında çalışmalar hızla başladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:23
Beylikdüzü'nde 2. yaşam bahçesi geliyor

Beylikdüzü'nde 2. yaşam bahçesi geliyor

Marmara ve Kavaklı Mahalleleri arasında 19 bin 780 metrekarelik bir alanda hazırlıkları devam eden 2.Yaşam Bahçesi’nde aromatik bitkiler toprakla buluşacak. Her mahallede Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini oluşturacaklarını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Üretmeye, eğitmeye ve İstanbul’a nefes olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımının önünü açmak ve üreten toplum bilincini artırırken olası zor durumlarda gıda tedarikini sağlamak adına attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20 dönümlük bir alanda hayat bulan ve ilk fide dikimi gerçekleşen Yaşam Bahçesi’nin ardından Marmara ve Kavaklı Mahallesi arasında Olimpiyat Caddesi üzerinde 2.Yaşam Bahçesi için çalışmalar başladı. 19 bin 780 m2 alana sahip ve 5 adet ekim alanından oluşacak yeni Yaşam Bahçesi’nde nane, lavanta, adaçayı, kekik, fesleğen, reyhan, kişniş, defne, oğulotu ve biberiye gibi aromatik bitkiler yetişecek. Hazırlıklarda hızla sona gelinen 2. Yaşam Bahçesi’nde ilkinde olduğu gibi yine Hobi Bahçesi’nde yerli tohumdan yetiştirilen fideler toprakla buluşarak hayat bulacak. İlçe halkının oluşturulan alanlarla ilgilenerek tarıma ve üretmeye destek vereceği proje alanında ilk dikim ise tahmini olarak 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 

“Üretmeye ve İstanbul’a Nefes Olmaya Devam Edeceğiz”

Her mahallede bir Yaşam Bahçesi fikriyle yola çıkıldığını ve tüm mahallerde ekim alanlarının en hızlı şekilde oluşturulduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “20 dönümlük bir alanı kent bostanına çevirdik. Adını sosyal medyadan halkımız ‘Yaşam Bahçesi’ olarak belirledi ve ilk fidelerimizi diktik. Burada Haziran ayında yaklaşık 30-35 tonluk bir ürün hasat etmeyi düşünüyoruz. Yaşam Bahçelerimizde elde ettiğimiz ürünleri ise ihtiyaç sahibi ailelerimize Gıda Bankası üzerinden göndereceğiz. Bu sayede Beylikdüzü kendi imkan ve olanaklarıyla ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmış olacak. Atıl halde duran alanlarımız var ve bu alanlarda katma değeri yüksek ürünler ekmeyi düşünüyoruz. Her mahallede Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri oluşturma hedefimiz var demiştik ve 2.Yaşam Bahçemizi de hayata geçiriyoruz. Yaşam Bahçesi küçüklerimizin hem toprakla bir araya geleceği ve deneyimler yaşayacağı bir alan olacak hem de ihtiyaç sahiplerine gıda ve aş olacak. Üreteceğiz, eğiteceğiz ve İstanbul’a nefes olmaya devam edeceğiz” dedi. 
 

Son Güncelleme: 26.05.2020 07:19
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