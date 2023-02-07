Bir Çekyat mı yoksa normal bir kanepe mi arıyorsunuz?

Bu tür mobilyalara ne kadar harcamayı beklemeniz gerektiğini bilmek zor olabilir. Bu makale, farklı kanepe ve çekyat çeşitlerinin fiyatları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır, böylece bir tane satın alırken bilinçli bir karar verebilirsiniz. Fiyatı etkileyen faktörleri tartışacağız ve bu mobilya parçalarıyla ilgili bazı tipik maliyetleri inceleyeceğiz.

Evinizi döşerken yerden ve paradan tasarruf etmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Çekyat veya kanepeden başka bir yere bakmayın! Çekyatlar, hem normal yatak konforunu hem de kanepe rahatlığını bir arada sunuyor. Kanepeler, ilave yatak için fazladan yeri olmayan ancak oturma veya aile odasında oturmaya ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir. Ancak, dikkate alınması gereken önemli bir faktör fiyattır.

Bir ev döşemek söz konusu olduğunda, kanepeler ve çekyatlar rahatlık ve stil sağlayabilen temel mobilya parçalarıdır. Bu öğelerin maliyetinin ne kadar olduğunu bulmak, süreçteki ilk adımlardan biridir. Çekyatlar, boyut ve kaliteye bağlı olarak geniş bir fiyat aralığına sahiptir. Genel olarak konuşursak, küçük ve orta boy çekyatlar temel modeller için 300-500 $ civarında başlarken, lüks modeller 2.000 $ veya daha fazlaya mal olabilir. Kanepeler, 400-600 $ civarında başlayan temel modeller ve 3.000 $ veya daha fazla olan lüks modeller ile çekyatlardan biraz daha pahalı olma eğilimindedir.

Alışveriş yapanlar, bir çekyat veya koltuk takımı satın almanın ilk maliyetine ek olarak, dayanıklılık ve zaman içindeki bakım maliyetleri gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.

Kanepe satın almadan önce dikkat edilmesi gereken önemli ölçüler

İdeal kanepe, odanıza ve dekorunuza mükemmel bir şekilde uyan kanepedir. Bu nedenle, belirli bir şekil seçmeden önce boyut olarak uygun olup olmadığına bakmalısınız.

Ölçülmesi gereken ilk şey yeni kanepenizin ne kadar yer kaplayacağıdır. Yerleştireceğiniz alanda nasıl duracağını belirlemek için kanepenin ölçülerindeki bir alanı kitaplar, gazeteler veya koli bandı ile işaretleyin.

Açılabilir bir kanepe arıyorsanız, odanızı kanepenin tam açılmış boyutuna göre ölçmelisiniz.

Kanepenin boyutlarının odanın tasarımıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Örneğin, küçük bir kanepe büyük bir oturma odasında garip görünürken, büyük bir kanepe küçük bir odanın sıkışık görünmesine ve hissedilmesine yol açar.

Kanepenizin antreden, koridorlardan ve merdivenlerden geçip geçmeyeceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Kanepeyi sipariş etmeden önce, oturma odasına zorlanmadan getirebileceğinizden emin olun.

Kanepeyi duvara dayayacaksanız her iki yanında yaklaşık 30 ila 40 cm boşluk bırakın. Bu, ortamın ferah görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca, duvar ile kanepe arasında 7-10 cm boşluk olmasına dikkat edin.

Etrafındaki diğer mobilyaları da dikkate alın. Kanepenizle diğer eşyalar arasında yaklaşık 30 ila 40 cm arasında yeterli geçiş alanı bırakın.

Normal iki kişilik bir kanepenin uzunluğu 115 cm'den başlayıp 150 cm'ye kadar çıkar. Üç kişilik bir kanepe 170-180 cm civarındayken, beş kişilik bir kanepe 310 cm'ye ulaşır. Standart bir çekyat arıyorsanız, uzunluğunun 175 cm'den 200 cm'ye kadar olduğunu bilin.

Yüksek konfor için oturma yerinin derinliğini dikkate alın. Standart ölçü yaklaşık 50 cm'dir. Koltuk arkalığının yüksekliği de önemlidir ve bir modelden diğerine farklılık gösterir. Rahat bir pozisyon için en az 45 cm yüksekliğinde bir sırt dayama yeri tavsiye ediyoruz.

Kullanılan malzemelere göre karyola seçimi

Yatak odası dekorasyonunuza uygun şekilde yatağınızın malzemesine karar vermelisiniz. Unutmayın ki, ideal bir karyola size en yüksek konforu sunmanın yanı sıra dayanıklı olmalı ve harika görünmelidir. Bu yüzden vidaXL olarak ürünlerimizde farklı türlerde ve kaliteli malzemeler kullanıyoruz.

Döşemeli karyolalar

Hiç şüphesiz döşemeli yataklar rahat ve davetkârdır. Sağlam ve dayanıklı alt kısma ve uzun ömürlü kumaş döşemelere sahip bu modeller hem yumuşak bir hissiyat sunar hem de kolayca temizlenebilir. Kumaş kaplamadaki geniş renk seçeneği sayesinde yatak odası stilinize uygun olanı bulmak hiç de zor değildir. Tek kişilik karyola modelleri veya çift kişilik karyola modellerini vidaXL’da bulabilirsiniz.

Sonuç olarak, bir çekyat veya geleneksel bir kanepe satın alırken, fiyat, boyut, kullanılan malzeme ve tasarım gibi dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Bir şey satın almadan önce araştırma yapmak, paranızı en iyi şekilde değerlendirebilmeniz ve yıllarca keyfini çıkaracağınız bir şeye sahip olabilmeniz için önemlidir. Çekyatlar başlangıçta geleneksel kanepelerden daha pahalıdır, ancak ekstra uyku alanına ihtiyacınız varsa buna değer olabilir.