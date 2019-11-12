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Bitcoin'le 60 milyonluk vurgun, 3 yıl para topladı kaçtı

Bitcoin kullanılarak yapılan dolandırıcılık olayına bir yenisi daha eklendi. Bitcoin Safiye'nin ardından Marmaris'te en az 60 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

Bitcoin'le 60 milyonluk vurgun, 3 yıl para topladı kaçtı

Bitcoin kullanılarak yapılan dolandırıcılık olayına bir yenisi daha eklendi. Bitcoin Safiye'nin ardından Marmaris'te en az 60 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

12 Kasım 2019 Salı 20:31
Bitcoin'le 60 milyonluk vurgun, 3 yıl para topladı kaçtı

Bitcoin'le 60 milyonluk vurgun, 3 yıl para topladı kaçtı


Marmaris'te en az 60 milyon liralık bitcoin vurgunu ortaya çıkarıldı. Bilgisayar tamircisi ve yedek parça satıcısının 3 yıldır topladığı paralarla ortadan kaybolmasının ardından polis harekete geçti. Şikayetçilerden gelen bilgilere göre 60 milyon lira ile ortadan kaybolan K.Ö adlı şüphelinin aralarında kuyumcu, döviz bürosu sahibi, turizm işletmecisi ve iş insanlarına yüksek faiz sözü vererek dolandırdığı idda ediliyor.

Bitcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor.

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi ' bitcoin' karşılığı yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin yakalanıp, tutuklamasının ardından benzer bir olayın da Marmaris'te yaşandığı ortaya çıktı.

Marmaris'in popüler alışveriş merkezinde bilgisayar ve bilgisayar yedek parça dükkanı bulunan K.Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce zengin arkadaşları aracılığıyla 'bitcoin' işine girdi. 
K.Ö., 2 yıl boyunca aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci ve iş insanları bulunan çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle para topladı. 

İlk zamanlar para aldığı kişilerin, bitcoin karşılığı yüksek gelir etmesini sağlayan K.Ö., 3 yıl önce ise dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan K.Ö.'ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar, K.Ö.'yü bulmak için seferber oldu ancak sonuç alamadı.

Farklı illerde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen K.Ö.'ye mağdurlardan İ.A., Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı.

MARMARİS'İ TERK ETTTİ

Mahkeme tarafından çıkartılan tebligat, K.Ö.'nün ikamet olarak gösterdiği dükkanına gönderildi. Kapalı dükkandan tebligat geri dönünce mahkeme, K.Ö.'nün duruşmalara polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Ancak Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.Ö.'nün ilçeden ayrıldığını tespit etti.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

K.Ö.'nün daha önce kiracı olduğu dükkanın sahibi Ertan Korkmaz, "Aniden ortadan kayboldu. Bir daha kendisine ulaşamadık. Telefonlarına da cevap vermiyor. Hakkında bildiğim şey, sadece eski kiracım olması ve bilgisayar teknisyeni olması. Özel yaşantısı ile ilgili hiçbir bilgim yok" dedi.

İsmini vermeyen esnaf da K.Ö.'nün bitcoin ile yüksek kar payı vadederek dolandırıcılık yaptığını geçen sene öğrendiklerini anlatıp, "Kendisi ortadan kaybolana kadar bir çok kişiye bitcoin ile ciddi paralar kazandırmıştı. Bazı çete veya grupların kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle ortadan kaybolduğunu duyduk" diye konuştu.
 

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