Bugün hava nasıl olacak?  | 31 Ağustos il il hava tahmini

Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre yağmur beklenmiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 37°C
Az bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, doğusu doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), ilk saatlerde batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, ilk saatlerde batısında 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın akşam 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.