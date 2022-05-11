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Çocuklar için hareket zamanı

Çocukların açık havada kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak, kaykaydan scooter’a, plaj raketinden basket potasına Rising Sports’un geniş ürün yelpazesi Toyzz Shop’ta.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:54
Çocuklar için hareket zamanı

Çocuklar için hareket zamanı

Havaların ısınmaya başladığı bahar mevsimiyle birlikte, çocuklar da açık havanın tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Kaliteli ve güvenilir oyuncağın adresi Toyzz Shop, aktivite ürünlerinin sevilen markası Rising Sports ile çocukların bahar ve yaz aylarını hareket dolu geçirmelerini sağlıyor. Rising Sports’un kaykay, paten, scooter, pinpon ve okçuluk setiyle güzel havalar daha keyifli hale geliyor. Oyun, spor ve eğlenceye dair her şeyi bir arada sunan Rising Sports, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini de destekliyor.

Plajda, bahçede, parkta… Rising Sports bu yaz her yerde

Okçuluk sporuna ilgi duyan çocuklar için tasarlanan Rising Sports Okçuluk Seti, çocukların kaliteli vakit geçirmelerini sağlarken adaptasyonlarını ve analitik düşünmelerini de güçlendirecek. Aynı zamanda çocukların stresle baş etmelerine, sırt kaslarını güçlendirmelerine de yardımcı olacak. Dokuz farklı renk ve desen çeşidi bulunan Rising Sports Kaykay ise özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen çocukların güzel havalarda ilk tercihi olacak. 12 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan kaykaylar sahilde, parkta veya parkurlarda kullanım için ideal. Üstelik Rising Sports’ta kask, dizlik ve dirseklik gibi tüm koruyucu ekipmanları da bulmak mümkün.

Basketseverlerin bir numaralı eğlencesi ise Space Jam Ayaklı Basket Potası. Uzunluğu üç farklı seviyeye kadar artırılabilen basket potası, ev ve bahçede kuruluma elverişli. Set içerisinde; 1 adet Space Jam ayaklı basket potası ve 1 adet basketbol topu yer alıyor.

Tüm zamanların en eğlenceli oyunlarından biri de Masaüstü Langırt. Langırt oyun seti, evde oynanabileceği gibi açık havada da oynamak için ideal. Langırt oyunu, tıpkı satrançta olduğu gibi mantıklı düşünme yeteneğini artırırken, çocukların zeka gelişimine ve beceri kazanmalarına da katkıda bulunuyor. Yaz mevsiminin olmazsa olmazı Plaj Raketleri ise üç farklı renk seçeneği sunuyor. Çocuklar pinpon toplu ahşap raketler ile plajın yanı sıra sokakta, parkta, evde ve bahçede de arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirebilecekler.

Son Güncelleme: 11.05.2022 11:34
Anahtar Kelimeler:
çocukOyuncak
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