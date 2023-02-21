Depremde yıkılan Rönesans Rezidansı'na izni kim verdi





Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisini "Rönesans Rezidans Antakya'da 2013'te yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AKP'li olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor..." sözleriyle eleştiren oyuncu Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.

Sevgili @sgokbakar;bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. — Lütfü Savaş ???????? (@DocDrLutfuSavas) February 20, 2023

Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem felaketinde yıkılan ve müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a eleştirilerde bulundu.

Rönesans Rezidans'ın yapıldığı 2013'te Savaş'ın AKP'li belediye başkanı olduğunu hatırlatan Savaş'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AKP Antakya Belediye Başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AKP'li olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor..."

"TEK TEK HESAP SORULACAK"

Lütfü Savaş Savaş'ın eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Savaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım."

