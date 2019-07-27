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Direksiyonu 13 yaşında oğluna verdi, kanlar içinde yere yığıldı

Henüz 13 yaşındaki oğluna kullandığı aracın direksiyon koltuğuna oturttu. Şehir içi trafikte aniden frene basan çocuk babasının baş üstü düşmesine nedehn oldu. Kanlar içinde yere yığılan adam 3 gündür yoğun bakımda.

Direksiyonu 13 yaşında oğluna verdi, kanlar içinde yere yığıldı

Henüz 13 yaşındaki oğluna kullandığı aracın direksiyon koltuğuna oturttu. Şehir içi trafikte aniden frene basan çocuk babasının baş üstü düşmesine nedehn oldu. Kanlar içinde yere yığılan adam 3 gündür yoğun bakımda.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:30
Direksiyonu 13 yaşında oğluna verdi, kanlar içinde yere yığıldı

Direksiyonu 13 yaşında oğluna verdi, kanlar içinde yere yığıldı


Hurdacılık yapan Kutlay G. adlı şahıs, henüz 13 yaşındaki oğluna kullandığı aracın direksiyon koltuğuna oturttu. Şehir içi trafikte aniden frene basan çocuk babasının kafasının üstüne düşmesine neden oldu. 


Akıllara durgunluk veren olay Bursa Osmangazi'de meydana geldib Henüz 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşen adam ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi edilen adamın düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı..

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hurdacılar sitesinde, edinilen bilgiye göre, Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu Mikail G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu Mikail G.'ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı.

YERDE KANLAR İÇİNDE KALDI

Edinilen bilgilere göre Mikail G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.'nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.'nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Kutlay G.'nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.'nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziOrhangaziHurdacılar SitesiSon Dakika HaberlerHurda
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