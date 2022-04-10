Eski otobüsleri boyayıp, yeniden hizmete soktular

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl satın aldığı 5 otobüsü boyayarak, yeni hizmete sunulan otobüslerle birlikte tören alanına dizmesi yurttaşların tepkisine yol açtı. CHP'li Ali Öztunç, “Eksik yapmışlar, keşke tüm otobüsleri boyatıp yeni diye hizmete soksalardı” diye olaya tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 26 Şubat'ta 2021'de turkuaz renkli 5 toplu taşıma otobüsü satın aldı. Otobüsler törenle belediyenin taşıma filosuna katılarak hizmete başladı. Bu yıl ise belediye 5 yeni otobüs daha satın alındı.

Gerek bu otobüsler, gerekse diğer yeni alınan hizmet araçları için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun ile AKP Kahramanmaraş milletvekilleri ve yurttaşlar katıldı.

ESKİ OTOBÜSLER YENİ RENGİYLE TÖREN ALANINDA

Sözcü Gazetesi'nden Ahmet Kaya'nın haberine göre, yeni otobüs ve iş makinelerinin hizmete girmesi töreninde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Bu 10 tane otobüsümüzü, geçen yıl ve bu yıl aldığımız 10 tane otobüsümüzü, özellikle ana caddelerde ve daha uzun güzergahta hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi. Ancak, Güngör'ün 10 otobüs açıklamasının aksine, tören alanında 9 otobüsün bulunması dikkat çekti. Yetkililerden ise bu konuyla ilgili sorulara açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA ‘ESKİ’ YOK

Törende otobüslerden bazılarının geçen yıl bazılarının ise bu yıl satın alındığını açıklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından “56 milyon TL yatırımla ulaşım filomuza eklediğimiz yeni araçların tanıtımı için Gurup Başkan Vekilimiz Sn Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç, Valimiz, İl Başkanımız ve teşkilatımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Kendi öz sermayemizi kullanarak hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz, 10 otobüs, 5 itfaiye aracı, 35 ilaçlama aracı, 13 halk ekmek aracı hayırlı olsun” açıklaması yaptı.

Başkan Güngör'ün bu mesajında otobüslerden 5'inin geçtiğimiz yıl alınmasıyla bilgiyi paylaşmaması dikkat çekti.

ESKİ OTOBÜSLER YENİLERİN YANINA DİZİLDİ

Törende hizmete 10 otobüs girdiğinin açıklanmasına rağmen, sıralanmış 9 otobüsün bulunmasıyla ilgili sır perdesi ise daha sonra aralandı. Buna göre geçtiğimiz yıl otobüs filosuna katılan 5 otobüs boyanmak üzere Mercedes Benz'in Gaziantep Servisi'ne gönderildi. Otobüslerden 4'ü boyandı. Ancak, biri törene yetiştirilemedi.

Bunun üzerine 4 otobüs, yeni alınanlarla birlikte sıraya dizilerek süslenip, bir yıl sonra yeniden hizmete sunuldu. Kalan otobüs de törenden iki gün sonra boyası bitirilip belediyeye teslim edildi.

Eski otobüslerin kırmızı renge boyanıp yeni otobüslerle birlikte sergilenmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Madem kırmızıya boyayacaklardı niye turkuaz alıp sonradan boyadılar? Ya da onlar eskiden olduğu gibi turkuaz renkle hizmet vermeye devam etse ne kaybedilirdi? Bu belediyenin imkanlarının çarçur edilmesi değil de nedir?” diye tepki gösterdi.

ŞASE NUMARALARI AYNI

Edinilen bilgiye göre AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın da katıldığı törende bir yılı aşkın süredir turkuaz renkle hizmet veren 46 ADP 047, 46 ADP 048, 46 ADP 049, 46 ADP 049 ve 46 ADP 050 ve 46 ADP 051 plakalı otobüsler kırmızıya boyanıp vatandaşlara sunuldu. Ruhsatlarında renkleri turkuaz olarak işlenmiş olan 5 otobüsün önümüzdeki hafta içinde yeni renkleriyle tescil belgelerinin çıkarılmasının ardından sefere başlayacakları öğrenildi.

İŞLERİ GÜÇLERİ YURTTAŞI KANDIRMAK!

AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin eski otobüsleri boyayıp, yeni gibi tören alanında dizmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, “Eksik yapmışlar, keşke diğer otobüsleri de boyayıp getirselerdi algı tamam olurdu” dedi.

Öztunç, “Hizmet veremiyorlar. İş yapamıyorlar. Yaptıkları tek şey algı ile milleti kandırmaya çalışmak. Ama sokaktaki vatandaşımız her şeyin farkında. İlk seçimde bu algı operasyoncularına gereken dersi de verecek merak etmesinler” diye konuştu.

‘VATANDAŞ İNCELESİN DİYE’ GETİRDİK

Soruları yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Melike Özdemir, önce Gaziantep'te boyanan otobüsün İzmir'de gelirken çizildiği için boyandığını söyleyerek otobüslerin boyandığını kabul etmek istemedi. Ancak daha sonra otobüslerin boyanmasıyla ilgili fotoğraflar üzerine, bu otobüslerin diğerlerinden ayrı olarak ana hatlarda çalıştırılacağını ve yolcuların dikkatini çekmek için kırmızı renge boyatıldığını açıkladı.

Özdemir, “Özellikle üniversite öğrencilerimizi daha hızlı ve konforlu, kapasitesi yüksek otobüslerle taşımak istiyoruz. Bu yüzden de filomuzun diğer otobüslerinden farklı renk tercih edildi” dedi. Ulaşım Daire Başkanı Melike Özdemir, eski otobüslerin yeni otobüslerle beraber vatandaşlara neden sergilendiğiyle ilgili soruyu yanıtsız bırakırken, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri ise eski otobüslerin, “Uzun güzergahta hizmet verecek araçları vatandaşın incelemesini sağlamak amacıyla” tören alanına götürüldüğünü savundu.