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ESMEK'le hayata yeniden tutundu

Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kadınlar için istihdam olanakları sağlarken, bir yandan da onların psikolojik ve sosyal destekçisi oluyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 14:13
ESMEK'le hayata yeniden tutundu






ESMEK'le hayata yeniden tutundu

Uzun yıllar farklı hastalıklarla savaşan ve bu süreçte de eşini kaybeden Mamure Fil (58), Pirinççi ESMEK kurslarıyla yeniden hayata tutundu. Dört yıldır birden fazla kursa katıldığını söyleyen Mamure Teyze, “Burada hem sosyalalleştim hem de yeni şeyler öğrendim. Sağlık sorunlarımı unuttum, adeta rehabilite oldum” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin kadınlara özel projeleri arasında yer alan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kadınların emeklerini değerlendirerek çalışma hayatına katılımlarını sağlıyor. Öte yandan ESMEK’ler kimi zaman onlar için bir terapi merkezi kimi zaman da hayatın koşuşturması içinde stres atıp sosyalleştikleri bir mekan haline geliyor.

Bu isimlerden birisi 58 yaşındaki Mamure Fil. Uzun yıllar hastalıklarla savaşan ve bu süreçte 9 ameliyat olan Mamure Teyze, ESMEK’le birlikte hayata yeniden tutundu. Kendi sağlık sorunlarıyla uğraşırken yakın zamanda eşini de kaybeden Mamure Fil için Pirinççi ESMEK, stres atıp sosyalleştiği bir terapi merkezi oldu.

“SAĞLIK SORUNLARIMI UNUTTUM ADETA REHABİLİTE OLDUM”

ESMEK’le birlikte hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Mamure Teyze, “Uzun yıllar sağlık sorunlarıyla uğraştım. Dördü belimden olmak üzere 9 ameliyat geçirdim. Omuriliğimde halen 10 vida var. Bu süreçte eşimi de kaybettim. Tüm bu acıları yaşarken ESMEK’le tanıştım ve burası bana çok iyi geldi. Kendime yeni bir çevre edindim, bir sürü arkadaşım oldu. Burada hem sosyalalleştim hem de yeni şeyler öğrendim. Psikolojime de çok iyi geldi. Sağlık sorunlarımı unuttum, adeta rehabilite oldum” diye konuştu.

“BURADA YAPTIKLARIMLA TORUNUMA ÇEYİZ HAZIRLIYORUM”

Pirinççi ESMEK’e dört yıldır geldiğini, ilk olarak arıcılık eğitimi aldığını ve daha sonra makinede dantel sarma, iğne oyası ve mefruşat eğitimlerine katıldığını ifade eden Mamure Fil şunları söyledi: “Haftanın iki günü geliyorum. Burada yaptıklarımı evde kullanıyor, torunuma çeyiz hazırlıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hocalarımız çok iyi. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Eğer buraya gelmeseydim hayata küsebilirdim, burası beni ayakta tuttu. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerimiz buraya mutlaka gelmeli. Aldıkları eğitimlerle kendi işlerini kurabilir, maddi olarak ailelerine destek olabilirler.”

Son Güncelleme: 23.05.2024 20:19
Anahtar Kelimeler:
ESMEK
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