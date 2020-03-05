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Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 

Erbakan; 'Vatanı ve milleti için canını ortaya koyan evlatlarımızın sadece şehit olunca değil, yaşarken de kıymeti bilinmeli. Adeta canlı kalkanımız olan bu kardeşlerimizin maaşları en azından milletvekili maaşının yarısı kadar olmalı' teklifinde bulundu. 

05 Mart 2020 Perşembe 16:22
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 

Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan; 'Vatanı ve milleti için canını ortaya koyan evlatlarımızın sadece şehit olunca değil, yaşarken de kıymeti bilinmeli. Adeta canlı kalkanımız olan bu kardeşlerimizin maaşları en azından milletvekili maaşının yarısı kadar olmalı' teklifinde bulundu. 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada;  "Öncelikle Barış Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şu gerçeği ifade ederek başlıyalım; Bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin neredeyse tamamı dar gelirli ailelerin evlatlarıdır. Bu kardeşlerimiz bu işi aş için, ekmek için meslek olarak seçiyorlar. Çünkü maddi sıkıntılar ve geçim derdi altında ezilen ailelerden geliyorlar. Pek çoğu boğazına kadar borç batağına saplanmış durumdalar." dedi. 

'HANGİ ŞEHİT EVİNE GİTSEK BUNU GÖRÜYORUZ'

'Bu ülkede İşsizlik, maddi imkansızlık milyonlarca dar gelirli ailenin iflahını kesmiş durumda' diyen Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:  "Hangi şehit evine gittiysek evin üzerinde şanlı bayrağımız asılı, ancak evin görüntüsü garipliğin ve yoksulluğun aynası durumunda adeta. Şehitlerimiz doğduklarında gariban doğdular, büyürken gariban ve yoksul  büyüdüler ve hayatları boyunca sıkıntı çekiyorlar. Ve maalesef ki bir uzman erbaşın maaşı; zerre kadar hayatı tehlikesi olmayan, çoğunlukla son derece rahat bir hayat yaşayan milletvekillerinin aldığı maaşının neredeyse 4’te 1’i kadara denk geliyor." 


UZMAN ERBAŞLARIN MAAŞI VEKİL MAAŞININ YARISI OLMALI

Bu kardeşlerimizin vatan uğruna canlarını vermeye hazır olarak  mesleğe girdiklerini kaydeden Erbakan, "Devletimizin görevi,  en azından bu fedakârlığı takdir etmek ve bunun karşılığında devlet olarak da fedakarlık yapmaktır. Uzman Erbaş askerlerimizin maaşları en azından, hiçbir etkisi ve yetkisi kalmamış, parmak kaldır parmak indir dışında tüm yetkileri tırpanlanmış milletvekillerimizin aldığı maaşın yarısı kadar olmalıdır. Evet, kardeşlerimiz şehit olduktan sonra devletimiz ana babasına, eşine kardeşine sahip çıkıyor.  Ancak bu,  gençliğinin baharında toprağa düşen gencimizin kıymeti yaşarken daha verilmeli." şeklinde konuştu. 

ÖLÜM DEĞİL, FEDAKÂRLIK ÖDÜLLENDİRİLMELİ  

Erbakan açıklamasını devamında şunları kaydetti: 
"İmkansızlıktan, geçim derdinden, yoksulluktan, işsizlikten bu mesleği seçen, vatan için canlarını ortaya koyan bu  evlatlarımıza daha müreffeh bir hayat yaşatalım.  Yaşarken de, hayattayken de bu fedakarlığın faydasını görsünler, hem kendilerinin hem ailelerinin yüzü gülsün.  

YİNE 'YETERLİ KAYNAK YOK,  NASIL VERELİM' DİYECEKLER!.. 

Millete fayda sağlayacak teklifler sunduklarında hep bahane ile karşılaştıklarını belirten Erbakan "Bu bahane karşısında biz de diyoruz ki; Etki ve yetki alanları adeta yok edilmiş milletvekillerimizin sayısını yarıya indirelim, milletvekili danışman sayısını azaltalım, milletin parasıyla binilen '2 trilyonluk' makam araçlarının yerine '1 trilyonluk' araçlar alalım, devlet kurumlarının kurum içi eğitimlerini 'beş yıldızlı' oteller yerine kurum tesislerinde yapalım veya hükümetin sadece 2 haftalık faiz ödemesi kadar parayı kurtarıp buraya aktaralım ve derhal bu kaynağı bulalım; yeter ki bu kardeşlerimizin yaşarken yüzü gülsün. 
Vatanı için canını ortaya koyan bu yiğit insanlara hiç olmazsa bu kadar bir faydamız olsun. Evlatlarımıza sadece şehit düşünce değil, hayattayken de sahip çıkalım ve onlara daha mutlu, daha müreffeh bir hayat sunalım." sözlerini kaydetti.


 

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