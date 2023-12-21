Geçmişten Geleceğe Ekolojik Yaşam Hareketi





Buğday E-Dergi, ekolojik dönüşüme ihtiyaç duyanların bu konuda bilgilenirken, bir yandan da bu yolda yürütülen çalışmalara katkı sağlayabilmesi amacıyla yayın hayatına devam ediyor. Destekçilik sistemi ile Buğday E-Dergi’ye abone olanlar, hem Buğday Derneği’nin proje ve çalışmalarına destek oluyor hem de 21 yıldır ekolojik dönüşüm için yapılan çalışmaların bir parçası oluyor.

Buğday Derneği olarak 21. yılımızı geride bırakırken, Buğday E-Dergi’nin kış sayısında Geçmişten Geleceğe Ekolojik Yaşam Hareketi ile ilgili değerlendirmeleri okuyacak, kırsalda doğayla uyumlu bir yaşam sürenlerin deneyimlerinden şehirde ekolojik yaşam konusunda tecrübelerini paylaşanların hikayelerine kadar ekolojik yaşamın farklı patikalarında bir yolculuğa çıkacaksınız. Derginin dünyadan ve Buğday’dan haberler, damaktaki tarih, ekopano, ilham veren kitaplar başlıklarında beslenmeden ekoaktivizme uzanan bir yelpazede zengin bir içerik sizi bekliyor.

Buğday E-Dergi’ye abone olarak hem doğa dostu yaşamın gündemini takip edebilir hem bu konudaki deneyimler hakkında bilgi edinebilir hem de Buğday Derneği’nin ekolojik yaşamı yaygınlaştırma çalışmalarının parçası olabilirsiniz.

Buğday E-Dergi, ekolojik yaşam bilgisine ulaşmak isteyenlerin katkılarıyla kök salıyor.