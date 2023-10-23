Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Genç kız 'Koca arıyorum' pankartı açtı

Taksim İstiklal Caddesi'nde 'Koca arıyorum' pankartı açan Belaruslu genç kız, yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi 

23 Ekim 2023 Pazartesi 16:36
Genç kız 'Koca arıyorum' pankartı açtı






Genç kız 'Koca arıyorum' pankartı açtı


Turistlerin ve vatandaşların en yoğun olduğu saatlerde İstanbul  İstiklal Caddesi'nde Belaruslu bir kadın, “Koca arıyorum” yazılı döviz açtı. Elindeki dövizle caddede dolaşan kadını gören yurttaşlar ise sıraya girerek fotoğraf çektirdi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu kadın, elinde “Koca arıyorum” ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle İstiklal Caddesi’nde dolaştı.

“Koca Arıyorum” yazılı dövizle uzun süre caddede tur atan Belaruslu kadın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yurttaşlara poz verdi. Kadının sosyal medyasından da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu tarafından kaydedildi.


"İYİ BİR ADAM ARIYORUM"

Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:

“Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum. Ve bugünlerde size bir cinsel obje gibi bakmayan bir adam bulmak çok zor. Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum. İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım? Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim.”

Anahtar Kelimeler:
Koca ArıyorumTaksimİstiklal Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasında ölen palamut için başsağlığı
Trafik kazasında ölen palamut için başsağlığı
Burgazlı Ailesi'nin acı günü | Neşe Burgazlı vefat etti
Burgazlı Ailesi'nin acı günü | Neşe Burgazlı vefat etti
Şilan hayat kurtarmak için Kırklareli'nde
Şilan hayat kurtarmak için Kırklareli'nde
Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya Limanı'na demirledi
Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya Limanı'na demirledi
İETT Özel Halk Otobüsü denize düştü
İETT Özel Halk Otobüsü denize düştü
Yolsuzluktan el çektirildi, haberlere engel gelince göreve geri döndü
Yolsuzluktan el çektirildi, haberlere engel gelince göreve geri döndü
İstanbul’da ekmek 8 lira olacak
İstanbul’da ekmek 8 lira olacak
Canlı yayında çıplaklık kavgası eski din adamı sunucuyu tersledi
Canlı yayında çıplaklık kavgası eski din adamı sunucuyu tersledi
Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve sıcak hava uyarısı
Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve sıcak hava uyarısı
TÜBİTAK - SAGE geliştirdi, hedefi 12'den vurdu
TÜBİTAK - SAGE geliştirdi, hedefi 12'den vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim