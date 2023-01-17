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İBB'den lodos uyarısı geldi

Marmara bölgesi, bu sabahtan itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi.

17 Ocak 2023 Salı 09:10
İBB'den lodos uyarısı geldi

İBB'den lodos uyarısı geldi

Sabah 09.00’dan itibaren Lodosun İstanbul’da fırtına etkisinde olması ve yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul genelinde saatte 40 ile 70 km hıza çıkacak fırtınanın, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km hıza çıkabileceği değerlendiriliyor. AKOM tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Bu sabah etkisini göstermeye başlayan lodos ilk olarak deniz ulaşımını engelledi. Bostancı-Moda-Kadiköy-Kabataş hattı seferileri Moda iskelesine uğrayamadan gerçekleştirildi. Şehir Hatlarının, Kınalıada - Burgazada-Heybeliada-Büyükada seferleri elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.  

Aynı şekilde Avcılar-Bakırköy-Yenikapi- Kadıköy, Beşiktaş-Adalar seferleri de lodos sebebiyle yapılamıyor. Sefer durumları Şehir Hatla

Anahtar Kelimeler:
İBBLodos
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