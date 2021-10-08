İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Radyo Trafik’e Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Radyo Trafik’e Konuştu

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te Cezayir Doğan’ın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan; trafik yoğunluğundan, toplu taşıma araçlarına kadar İstanbul ulaşımına dair plan ve projelerini paylaştı.

“TOPLU TAŞIMAYI KONFORLU HALE GETİRECEĞİZ!”

Yıllardır kentin en büyük problemlerinden olan trafik yoğunluğu ve çözüm arayışlarına dair açıklamaları ile Radyo Trafik’te Cezayir Doğan’ın programına konuk olan Cihan; toplu taşımayı geliştirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek insanları bireysel araçlarından toplu taşımaya yönlendirerek yoğunluk sorunlarını büyük oranda aşabileceklerini söyledi. Cihan ayrıca yeni metrobüs alımının yapılacağını ve metro hatlarının bölge bölge açılarak yükün hafifletileceğini belirterek, İstanbullulardan gelen şikayetleri şöyle değerlendirdi:

“İstanbul'un trafik sorununu çözmenin yöntemi İstanbul'un ulaşımını konuşmaktır, ulaşımını çözmektir. Aslında özel araç neden İstanbul'da daha fazla tercih ediliyor bir çerçeve çizelim öncelikle… Toplu taşımadan şikâyet ediyoruz, biz geriye dönüp baktığımızda birçok şikayet var metrobüse bakıyoruz çok sıkışık binilmiyor vesaire… Bir sistem var kapasitesinin üzerinde çalışıyor, arızalanıyor sorunlar oluyor. Yıllardır böyle bir sistem ve insanlar artık bunu tercih edemiyorlar, etmiyorlar insanlarda bu anlamda haklılar. Çünkü özel araç onlar için başka bir seçenek haline geliyor. Otobüs sistemi böyle, raylı sistemler yeterince gelişmemiş, deniz ulaşımından denizden yeterince faydalanamıyoruz. Dolayısıyla insanların başka bir alternatifi olmadığı için özel araç İstanbul'da çok iyi bir alternatif olarak herkese geliyor ve insanlar bunu tercih etmek zorunda kalıyorlar. Biz İstanbul'da toplu ulaşımı tercih edilebilir hale getirmek üzerine çalışıyoruz, asıl amacımız bu… Yani otobüs sistemin daha iyi hale getirmek, raylı sistemleri daha iyi hale getirmek tüm entegre ulaşım sistemini daha iyi hale getirmek. Bu nedenle toplu taşıma tercih edilebildiği zaman insanlar işyerlerine, okullarına toplu taşıma ile daha fazla gitmeye başladıkları zaman aslında biz trafikteki bu sorunları biraz daha önlemiş olacağız.”

Yeni Metrobüs alınacak, en büyük bütçe raylı sistemlere ayrılacak ve İBB’ye ait çekici sayısı arttırılacak!

“Özellikle metrobüs araçlarını biz elektrikliye çevirip, kapasitesini artırmak istiyoruz. Bunun üzerine şu anda İETT de bir çalışma yürüyor, bir danışmanla beraber yürüyor, bir üniversite ile beraber yürüyor. Metrobüsün olduğu aksta tabii ki daha iyileştirmeler yapmak, emisyonları düşürmek ya da sistemi kapasitesini arttırmak yönünde bir yöntemimiz var ama metrobüsün taşıdığı yükü asıl olarak başka sistemlere aktarmak bizim planımız. Şu anda devam eden bazı raylı sistemler aslında metrobüsün üzerindeki yoğunluğu azaltacak. İstanbul şu anda dünyadaki en çok raylı sistem yapılan şehir, bu politika ile devam edeceğiz. Önceden sadece hat olarak çizilmiş, herhangi bir işlemi başlamamış hatlar var ama biz şu anda zaten 10 tane projeyi devam ettiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık üçte biri bütçesinde raylı sistemler ayırmış durumdayız.

Ulaşım Daire Başkanlığı çok teknik bir daire başkanlığı, biz hiçbir zaman siyaset yapmıyoruz, siyasetten etkileniyoruz. Bazı işlerimiz, örneğin taksi sistemi gibi, otobüs alımları ya da yapacağımız başka işlerle ilgili… İETT arızalarına Özel Halk otobüslerine arızalarına baktım, arızalar aslında aynı seyirde devam ediyor, arızaların çok fazla artmış olduğu gibi bir veri yok elimizde. Sahada biraz daha farkındalık var bu yüzden çok fazla paylaşılıyor, sosyal medyada bu anlamda çok fazla bir farklılık var. Bu bahane de değil kesinlikle yani otobüs arıza yaptı yolcular yolda kaldı bu doğru bir bakış açısı değil tabii. Gerekiyorsa yedekli çalışmak gerekiyor, yerine başka bir şey koymak gerekiyor, bakımlarını tam yapmak gerekiyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca belediyeye ait çekicileri arttırmayı planlıyoruz. Aslında bunun ihalesinde şu anda planlanmış durumda. Şu anda çalışan sistemi daha iyi bir sistem haline nasıl getirebiliriz konusunda önümüzdeki yılın bütçesinde bir planlama yapıyoruz. Şu anda 15 tane çekici var, 30 tane 40 tane 50 tane gerekiyorsa bunun yatırımı hemen yaparız

Çok fazla metrobüsten bahsettik, metrobüste 3 milyon kilometrede otobüsler var, artık değiştirmek gerekiyor. Bunun için bir 300 tane araç alalım diye bir başvuru yaptık meclisten de geçti. Şu anda Cumhurbaşkanlığı’nın onay vermesini bekliyoruz. Bizim gerçekten İstanbul'da kaybedecek zamanımız yok. 300 otobüs, 500 otobüs, daha fazla otobüs, yeni sistemlerin dâhil edilmesi gibi adımları bir an önce İstanbul'da atmamız gerekiyor. Biz Özel Halk Otobüslerini İETT’ye bağladık ÖHO sistemi daha iyi hale getirmek için kurumsallaştı. Minibüsleri taksilere çeviriyoruz, şu anda minibüsleri kurumsallaştırmak üzerine çalışmalar yapıyoruz, Deniz'i daha iyi kullanmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bizim yaptığımız çoğu çalışma İstanbul'daki toplu taşıma ulaşımını daha konforlu hale getirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz.”

ŞEHİR İÇİNE YAKIN VADEDE YENİ FERİBOT HATTI YOK!

Karayolu’ndan kaçıp deniz ulaşımına yönlenmek isteyen sürücüler, şehir içinde yeni feribot hatlarını dört gözle bekliyordu. Bu konuda gelen taleplere yönelik konuşan Cihan, arabalı vapurda yeni hat açmayı düşünmediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Arabalı vapurda yeni hat açmayı düşünmüyoruz. Bu tür talepler geliyor açıkçası ama özellikle bize gelen talepler şehir merkezinde hat açma arabalı vapur ile ilgili. Biz şehirde insanların hareketini önemsiyoruz, araçların hareketine önemsemiyoruz. Biz biraz daha Kent merkezinde araçların yoğunluğunu azaltmak ve diğer sistemleri arttırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu şöyle anlaşılmasın; bize göre bizim ulaşım planlama internetimize göre her bir sistem kendin yerinde kullanılmalıdır. Şehir merkezinde özel araçların kullanılması otopark sorunları, trafik sıkışıklığı oluşturur. Bu nedenle biraz daha dışarıda kullanmak gerekir. Bizim ulaşım politikalarımız arasında yarımadaya otomobille gitmek yok. Yani yarımadaya vapurla ulaşabiliyorsunuz, tramvayla ulaşabiliyorsunuz, metro ile ulaşabiliyorsunuz otobüsle ulaşabiliyorsunuz, taksiyle ulaşabiliyorsunuz mutlaka yarımadaya özel aracımla gideceğim diyorsanız maalesef bunu biraz kısıtlamaya çalışıyoruz açıkçası… O yüzden orada biraz daha insana, biraz daha turistlere yer açmak, biraz daha diğer ulaşım türlerine yer açmak üzerine bir politika geliştiriyoruz. Denizde kıyıya paralel hatlar çok fazla karayoluyla rekabet edemiyorlar. Yani eğer bir paralel hat varsa insanlar orada karayolu da olduğu için deniz hattını tercih etmiyorlar. Hem ücreti biraz pahalı olabiliyor, hem de zaman açısından karayolu daha hızlı bir seçenek haline gidiyor. Dolayısı ile insanlar paralelde çok fazla tercih etmiyorlar. Ama biz denizden faydalanmak üzerine planlarımızı projelerimizi görüşüyoruz, bütüncül bakış açısı ile yürütüyoruz. Bu tür talepler geliyorsa tabii ki değerlendirebiliriz”

METROBÜS SİLİVRİ’YE GİDECEK Mİ?

Metrobüs hattının genişletilme planlarına dair açıklamalar yapan Cihan, Silivri taleplerine sıcak bakmadıklarını belirterek bölgenin metrobüs götürecek kadar yoğun yolcuya sahip olmadığını söyledi. Bölgeye otobüs ulaşımının geliştirileceğini belirten Cihan şu değerlendirmeleri yaptı:

“ Şöyle, biz onun bir fizibilitesi ne baktık Silivri'ye kadar fizibıl çıkmıyor yani boşuna otobüs gönderiyormuşuz gibi oluyor. Öncelikle otobüs ulaşımını farklı bir şeritten yapmayı planlıyoruz. Metrobüs anlamında değil ama biraz daha otobüs sistemini idare etmek istiyoruz.”

“UNKAPANI KÖPRÜ ÇALIŞMASINDA KAPALI KOLLAR 2023’TE AÇILACAK”

Unkapanı Köprüsünde devam eden çalışmalarda hali hazırda Aksaray katılımlarının sağlandığı 2 kol halen trafiğe kapalı. Bölge trafiği, çalışma başladığından beri aşırı yoğunluk içinde. Çalışma tarih veren Cihan şöyle konuştu:

“Unkpanı Köprüsü böyle kalmayacak. Şu anda orada bir raylı sistemi alttan geçiriyoruz. O raylı sistem hattı döşendikten sonra kapalı olan bu iki kol da açılacak ve orası tüm yönlere geçişi sağlayacak hale gelecek. Birazcık daha sabır rica ediyoruz. O bölge herhalde 2023 başında açılmış olur diye düşünüyoruz.”

BAHÇEŞEHİR TRAFİĞİ’NE SİNYALİZASYON ÇÖZÜMÜ!

Bahçeşehir’de ve Ispartakule’de yapılan yeni kavşak düzenlemesiyle trafik yoğunlukları düzelme göstermesi gerekirken artmış ve sürücüler daha çok şikâyetçi olmaya başlamıştı. Radyo Trafik Gönüllü muhabirlerinden en çok sorun gelen bu bölgeye dair açıklama yapan Cihan, yeni sinyalizasyon sisteminin kurulmaya başladığının haberini vererek şunları söyledi:

“Bahçeşehir - Ispartakule hattında yeni bir kavşak imalatımız var. Hatta iki tane var biri işte bu köprü geçişini yaptık. İnsanların biraz da orada alışmasını bekledik. Ispartakule'nin hemen yanında bir tane daha hemzemin kavşak düzenlemesi yaptık o çalışma devam ederken bu sorunlar bize gelmeye başladı. Oraya bir sinyalizasyon sistemi şu anda orada kuruluyor, sinyalizasyon sistemini kurduğumuzda ıspartakule'nin yanındaki kavşağın daha iyi çalışacağını, sinyalizasyonla birlikte o kilit durum ortadan kalkacak diye düşünüyoruz.”

“BEŞİKTAŞ MEYDANINI İNSANLARA AYIRMAYI AMAÇLIYORUZ!”

Beşiktaş meydanına getirilen yeni ulaşım düzeni İstanbulluların en çok şikayet ettiği noktalardan biri. Bölge zaman zaman eskisinden yoğun trafik gösteriyor. Gelen şikayetleri değerlendiren Cihan, bölgede önceliği yayaya verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Beşiktaş Meydanı’nda bir hissedilen farklılıklar vardır. Ama orada görev yapan bizim arkadaşlarımız, Emniyet Trafik şube, oradaki görevliler ile görüştüğümüzde de ve sayısal yöntemlere de baktığımızda eskisine göre trafik akışının daha iyi olduğu bilgisi de var. Orada bir köprü vardı ve kullanılmayan, yıkılma tehlikesi olan ve otopark olarak bulunan bir köprüydü. Biz Beşiktaş Meydanı’nı aslında aha çok yayaların olabileceği, insanların vakit geçirebileceği, bir alan olarak planladık. Deniz kenarındaki meydanı şu anda açmış durumdayız Çok yakında imalat çalışmalarına başlayacak orası tam bir meydan haline gelecek. Beşiktaş'taki düzenleme trafik düzenlemesi projesi değil. Tabii ki trafik sıkışıklığını önlemekte görevimiz ve bunu da elimizden geldiğince ilerletmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, yukarı çıkışı biraz daha doğuya aldık. Diyelim oradaki bazı sıkışıklık var var, bazı köşeler ile ilgili iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Dediğim gibi genel bir sıkışıklık var ama biraz daha iyi hale getirmeye de devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bizim aldığımız duyumlar da eskisinden birazcık daha iyi çalıştığı yönünde dönüşlerde var. Buradaki amaç Beşiktaş Meydanı'nın biraz daha insanlara yayalara yürüyenleri orayı ziyaret edenlere yer ayırmak. Mecidiyeköy Meydanı’ndaki trafik akışını eski haline getireceğiz. Meydan açıldıktan sonra biraz daha yayaların rahat hareket edebileceği bazı kültürlerde sanatlar aktivitenin olacağı bir meydan haline geliyor. Birkaç gün içerisinde imalatlar tamamlanmış olacak ve yavaş yavaş görüyor olacağız.”

İTÜ GİRİŞİ VE TRAFİĞİ KİLİTLENEN MASLAK!

İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü’nün diğer bütün kapıları kapatarak sadece ana giriş kapısını kullanması sonucu hem Büyükdere hem Katar Caddesi trafiği, uzun kuyruklarla içinden çıkılmaz hale geliyor. Bu sorunu Radyo dinlerken Radyo Trafik sayesinde duyduğunu belirten Ulaşım Daire Başkanı Cihan, konuya dair hemen İTÜ yetkilileri ile iletişime geçtiğini belirtti. Konuyu Üniversiteyle görüşerek çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirten Cihan, “Olmazsa kendimiz başka bir çözüm üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz.” dedi.