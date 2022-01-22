İBB'den öğrencilere sömestr armağanı | Bu tatil çok güzel olacak



İBB, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için birbirinden renkli programlar düzenledi. 2021-2022 eğitim yılının ilk dönemini geride bırakan çocuklar, şehrin dört bir yanındaki etkinliklerle doyasıya eğlenecek. Buz pistinden havuz keyfine, bisiklet eğitiminden konserlere kadar pek çok etkinlik, İstanbul’daki tüm çocukları bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geleneksel hale getirdiği yarıyıl tatil etkinliklerine, bu yıl yenilerini de ekleyerek devam ediyor. 7 – 13 yaş arasındaki öğrenciler için Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde, “Karneni Getir Aquaparkta Kay” etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çocuklar dışarıda soğuk ve yağışlı hava varken, kapalı havuzda yaz mevsimindeymiş gibi havuz keyfi yaşayacak.

Ayrıca, Silivrikapı Buz Pistindeki “Karneni Getir Buzda Kay” etkinliğine, 7 – 17 yaş arası öğrenciler katılabilecekler. Her iki etkinliğin kayıtları online.spor.istanbul adresi üzerinden yapılabiliyor.

KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR TATİL

Yarıyıl tatili boyunca, İstanbul’un her iki yakasında yer alan kültür merkezlerinde, dolu dolu programlar yer alacak. İBB Kültür Dairesi tarafından düzenlenen, tiyatro oyunları, konserler ve çeşitli atölye çalışmaları çocuklarla buluşacak.

Çocukların beğenisini kazanan; Eski Moda, Pırlangıç, Şubadap ve Gönül Yeprem konserleri olacak. Bunun yanısıra; bez çanta boyama, şaka yapım, kardan adam ve yaratıcı çizgi gibi eğlenceli ve öğretici çalışmalarda yer alıyor.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları, İBB Kültür sanat sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.

MİNİATÜRK VE PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesinde de tatil heyecanı yaşanıyor. Miniatürk’te animasyon ve yarışmalardan konser ile kukla gösterilerine kadar pek çok aktivite düzenlenecek.

Panorama 1453 Tarih Müzesi’ndeki ücretsiz etkinliklerde ise çocuklara tarihle dolu dakikalar yaşatılacak. İllüzyon gösterileri, atölyeler, konser ve sinemaların yanı sıra özel temalı pek çok aktivite, çocuklarla buluşturulacak.

ÜCRETSİZ BİSİKLET EĞİTİMİ

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul da Esenler ve Esenkent yerleşkelerinde, bisiklet eğitimi, ebru atölyesi, Masal Müzesi gezisi ve Haliç turu düzenleyecek. Etkinlik bilgilerine, Metro İstanbul şirketinin kurumsal web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

KEMERBURGAZ KENT ORAMANINDA MACERA PARKI

Türkiye’nin en büyük açık hava aktivite alanı olan Kemerburgaz Kent Ormanı ise başta macera parkı ve atlı karınca olmak üzere tüm aktivite alanları ile çocukları bekliyor.

Ormanda düzenlenecek, “Yeni Bir Yaşam Sömestr Şenliği” ise kapılarını 28 Ocak Cuma günü açacak. 6 Şubat’a kadar haftanın her günü 10.30-18.30 saatleri arasında çocuklar, aileleriyle birlikte katılabilecekler.

İBB Kültür Merkezleri konser ve atölye bilgileri şöyle;

KONSERLER

ESKİ MODA / 25 Ocak Salı, saat 15.00

İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi , Sultanbeyli

PIRLANGIÇ/ 25 Ocak Salı, saat 15.00

İBB Şehit Kaymakam Muhammed Safi Kültür Merkezi, Ümraniye

ŞUBADAP/ 26 Ocak Salı, saat 15.00

İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Sultanbeyli

Gönül Yeprem/ 26 Ocak Salı, saat 15.00

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, Esenler

ATÖLYELER

Varol Yaşaroğlu ile Yaratıcı Çizgi Atölyesi/25 Ocak Salı, saat 14.00

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Bez Çanta Boyama Atölyesi/25 Ocak Salı, saat 12.00

İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Sultanbeyli

Kardan Adam Atölyesi/ 26 Ocak Çarşamba, saat 12.00

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, Esenler

Şaka Yapım Atölyesi/26 Ocak, saat 12.00

İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Sultanbeyli

Varol Yaşaroğlu ile Yaratıcı Çizgi Atölyesi/ 2 Şubat Çarşamba, saat 14.00

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, Esenler