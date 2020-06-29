İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması ALL Star Heyecanı Başlıyor

1998-2019 yılları arasında, icra, kız solist, erkek solist, sahne performansı, orkestra, enstrüman ve özel ödüller kategorilerinde dereceye giren öğrencilerin ve okulların, 10 milyon kullanıcılı ‘’Hadi’’ kanalı üzerinden tekrar yarışarak oylanacağı, İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması All Star’da, öğrencileri ve izleyenleri sürpriz ödüller de bekliyor. Yarışacak kategorilerde 25 Temmuz’daki finale kadar sürecek oylamadan en fazla oyu alan okula İpana tarafından karaoke müzik stüdyosu kurulacak..

Tüm dallarda ödül alan gruplar ve öğrenciler içinden en iyilerin seçileceği yarışma, Ataman Erkul’un canlı sunumuyla Salı ve Perşembe günleri Hadi uygulaması üzerinden 21.30’da başlayacak. 5’er yıllık dönemleri kapsayacak olan ve her dönemi 8 bölüm sürecek olan yarışmanın ilk etabı, 2015 ve 2019 yılları arasında kategorilerde dereceye giren gruplar ve liselerle başlayacak ve her bölümde tek bir kategori yer alacak.

All Star Heyecanı Kız Solist Kategorisiyle Başlıyor

Her bölümde farklı bir kategorinin değerlendirileceği All Star’ın, 30 Haziran Salı günü ‘’Hadi’’ kanalından canlı yayınlanacak ilk bölümünde, son 5 yılda ‘’Kız Solist’’ kategorisinde dereceye giren adaylar sunulacak ve video oylaması başlayacak. Son 5 yılda Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Tokat’tan, Kız Solist kategorisinde dereceye giren 19 öğrenci, en iyi olmak için yarışacak.

Yarıştıkları dönemden sunumların ve hatırlatma videolarının izleyicilerle paylaşılacağı heyecan verici yayında, 25 Temmuz’daki finale kadar sürecek oylama sonucu en iyiler seçilerek sürpriz ödüller kazanacak.

Sadece Yarışan Değil İzleyen de Ödül Kazanıyor

Profesyonel olarak hazırlanan hatırlatma videolarının yanı sıra, sürpriz canlı bağlantılar ve eğlenceli sohbetler eşliğinde yapılacak yarışmada, her video gösteriminden sonra, izleyiciler arasında da programın sonunda 8 soruluk müzik içerikli bilgi yarışması yapılacak.

Bu heyecana katılıp en iyileri belirlemek, eğlenmek ve destek olmanız için yapmanız gereken tek şey ‘’Hadi’’ uygulaması indirip, uygulama üzerinden Salı ve Perşembe günleri 21.30’ da İpana Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması All Star’ı izlemek.

Salı günü ilk bölümde oylanacak Kız Solist kategorisinde son 5 yılda dereceye giren isimler ve okullar şöyle:

2015 Yılı birincisi Özel Mef Lisesi’nden Selin Geçit, ikincisi İstanbul Kadıköy Lisesi’nden Jülide İpek Göztepe, üçüncüleri İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi’nden Gözde Melsu ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Lisesi’nden Ceyda Zorer.

2016 Yılı birincisi Aydın Özel Değişim Anadolu Lisesi’nden Arya İkiz, ikincisi Diyarbakır İMKB Fen Lisesi’nden İrem Turhan, üçüncüsü İzmir Balçova Anadolu Lisesi & Özel Hatay Koleji’nden Dila Bahar.

2017 Yılı birincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi/ Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Beste İrem Pehlivan, ikincisi Özel Alman Lisesi’nden Cemre Özen, üçüncüleri Tokat Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nilay Çiğdem ve Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi’nden Serra Pirim.

2018 Yılı birincisi Özel Alman Lisesi’nden Cemre Özen, ikincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi’nden Beste İrem Pehlivan, üçüncüleri Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi’nden Dilara Gür ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nden Güneş Uluçay.

2019 yılı birincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi & Nilüfer Sınav Temel Lisesi’nden Beste İrem Pehlivan,ikincileri Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi’nden Sıla Yaprak ve İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi &Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi’nden Zehra Kavut, üçüncüsüİstanbul Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi & 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Meslek Lisesi ‘nden Şeyma Bayraktar.