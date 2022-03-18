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İstanbul'da gece boyu sürecek | İmamoğlu'ndan art arda kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul alarma geçti. 

18 Mart 2022 Cuma 18:40
İstanbul'da gece boyu sürecek | İmamoğlu'ndan art arda kar uyarısı

İstanbul'da gece boyu sürecek | İmamoğlu'ndan art arda kar uyarısı

İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde fırtına soğuk havayı daha etkili hale getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışına ilişkin saat vererek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul alarma geçti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbullulara uyarılarda bulundu. 

"17.20’de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibarıyla özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum" diyen İmamoğlu, toplu ulaşıma ek seferler konulduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"17.20’de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle  özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız" 

VALİ YERLİKAYA DA UYARILARDA BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda İstanbulluları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı.

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