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İstanbul'da Halk ekmek 3 TL

Ankara'dan sonra İzmir ve İstanbul'da da halk ekmeğe zam geldi. Ekmeği zararına sattıklarını belirten yetkililer halk ekmeğin 3 liradan satılacağını belirttiler.

07 Ağustos 2022 Pazar 11:05
İstanbul'da Halk ekmek 3 TL

Ankara'dan sonra İzmir ve İstanbul'da da halk ekmek fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Konuya ilişkin 2 ildeki yetkililerden yapılan açıklamada, artan maliyetler gerekçesiyle fiyatlarda artışa gidildiği kaydedildi.
atandaşların uygun fiyatlar gerekçesiyle çokça tercih ettiği halk ekmeğe, 3 büyükşehirde zam geldi. İlk olarak Ankara'da yapılan halk ekmek zammı, İstanbul ve İzmir'e de geldi. Ankara Halk Ekmek tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, başkentte 2 TL'den satılan ekmeğin fiyatının bundan böyle 3 TL olacağı açıklandı. Ankara'da alınan yüzde 50 zam kararının ardından İstanbul ve İzmir'de de Halk Ekmek fiyatının artacağı öğrenildi.

HALK EKMEK FİYATI 3 TL OLACAK

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" diye konuştu.

İZMİR'DE DE ZAM KARARI ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Ekmek'in fiyatı 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip, Halk Ekmek büfelerinde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."

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Son Güncelleme: 07.08.2022 11:10
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