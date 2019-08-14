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İstanbul'da kalanlar akın akın Adalar'a gitti

Mübarek Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar İBB'nin ücretsiz şehiriçi ulaşım imkanıyla birlikte adeta yollara döküldü...

İstanbul'da kalanlar akın akın Adalar'a gitti

Mübarek Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar İBB'nin ücretsiz şehiriçi ulaşım imkanıyla birlikte adeta yollara döküldü...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34
İstanbul'da kalanlar akın akın Adalar'a gitti

İstanbul'da kalanlar akın akın Adalar'a gitti

Kurban Bayramı'nın son gününe girerken, İstanbul'da kalanlar tatil için yoğun olarak Adalar'a gitmeyi tercih etti. Sirkeci ve Eminönü'nde Adalar'a gemi kalkan iskelelerde adeta izdiham yaşanırken şehrin tarihi yarımadası içinde yaya trafiği çekilmez hale geldi. Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla üç gün süreyle ücretsiz hale getirilen şehiriçi ulaşım kolaylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar dapa çok sahilleri, Eminönü, Sirkeci, Karaköy, Beşiktaş, Bakırköy ile Kadıköy ve Üsküdar'a gitmeyi tercih etti. 

TARİHİ YARIMADA'DA YOĞUNLUK 

Kurban Bayramı'nın 3. gününde güzel havayı değerlendirenler, Eminönü, Karaköy ve tarihi yarımadada yoğunluk oluşturdu...


Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde güzel havayı değerlendirenler, Eminönü, Karaköy ve tarihi yarımadada yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar sıcaklıklarında yükselmesi ile adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. 


Şehir hatlarında vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi. Vatandaşların oluşturduğu insan seli havadan görüntülendi. 

Görüntülerde Eminönü Şehir Hatları Adalar İskelesi’nin önünde bekleyen vatandaşların yola kadar taşıp uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.


Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. 

Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.

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Kurban BayramıKurban Bayramı TatiliBayram TatiliEminönüKaraköyBakırköyÜsküdarKadıköyBüyükadaHeybeliadaKınalıadaBurgazada
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