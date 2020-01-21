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İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri 

Karadeniz’in gözdesi hamsi ve en sevilen Karadeniz lezzetleri 20 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Marriott Hotel Şişli’nin keyifli restoranı The Dish Room’da misafirlerle buluşuyor.

21 Ocak 2020 Salı 10:14
İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri 

@marriottsisli İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri 

Karadeniz’in gözdesi, omega-3 ve protein bakımından zengin, en sağlıklı balıkların başında yer alan hamsi 20 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Marriott Hotel Şişli’nin Usta Şefleri tarafından hazırlanan özel bir menü ile The Dish Room Restoran’da lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Sevilen Karadeniz spesiyallerinden etli karalahana sarması, turşu kavurma ve Laz böreğinin de özel sunumlarıyla servis edildiği menüde hamsi tava, hamsi şiş ve hamsili pilav yer alıyor. Dish Room Restoran’ın meze ve Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüsüne ek olarak Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri menüsü de öğle ve akşam yemeklerinde misafirlere sunuluyor.  Menüden a la carte sipariş verilebileceği gibi 100 TL ücretli başlangıç ana yemek ve tatlıdan oluşan 3 aşamalı seçenekli set menü de tercih edilebilir.


Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri Günleriyle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için 0 (212) 375 0100 no’lu telefondan, info.marriottsisli@marriott.com email adresinden ya da @marriottsisli  Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından otele ulaşılabilir.    

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marriott HotelHamsiDish Room RestoranKaradenizKaradeniz Lezzetleri
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