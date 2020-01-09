İstanbul'un en havalı balkon ve pencereleri yarışacak





İGDAŞ’ın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği “En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması”na başvurular sürüyor. Bu yıl “İstanbul’un Balkon Sefası, Pencere Sevdası” temasıyla düzenlenen yarışmada, İstanbul’un birbirinden özel balkon ve pencerelerinin güzelliklerini bir araya getirecek. Devam eden başvurular, 24 Şubat 2020 tarihine kadar www.enhavalikareler.com adresinden online olarak yapılabilecek.



Dünyanın en büyülü metropollerinden biri olan İstanbul’un dokunduğu her hayata hitap eden sonsuz güzelliklerinin olduğunu belirten İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Biz de bu güzelliklere temiz bir hava, ferah bir nefes eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul, balkon ve pencereleriyle adeta bütünleşmiş bir şehir. Muhteşem şehrimizin güzelliklerine açılan balkon ve pencerelerden daha havalı ne olabilir diye düşündük. ‘En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki konusunu balkon sefası, pencere sevdası olsun istedik” dedi.



Her yıl birbirinden değerli isimlerin jüri üyeliği yaptığı yarışmanın bu yılki seçici kurulu; Fotoğraf Sanatçısı İzzet KERİBAR, Fotoğraf Sanatçısı Nevzat ÇAKIR, Fotoğraf Sanatçısı İlyas GÖÇMEN, , Fotoğraf Sanatçısı Sadık ÜÇOK ve İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN’den oluşuyor.



İGDAŞ 6. En ‘Havalı’ Kareler 2019 Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları 2 Mart 2020’de açıklanacak ve ödül töreni 12 Mart 2020’de gerçekleştirilecek. Yarışmanın birincisine 7 bin TL, ikincisine 6 bin TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL ödül verilecek. İGDAŞ özel ödülünü kazanan yarışmacı 5 bin TL, mansiyon kazanan 3 kişi de her bir eser için 3 biner TL ödül kazanacak. Kurum, fotoğrafları sergilenecek yarışmacılara da 400’er TL telif ödeyecek.



Geçtiğimiz 5 yılda yaklaşık 20 bin fotoğraf karesinin yarıştığı “En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması”, sayıları her yıl artan fotoğraf tutkunlarının katılımıyla son sürat devam ediyor. Fotoğrafseverler yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere ve katılım formuna İGDAŞ’ın www.igdas.istanbul ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsfonayliyarismalar.orgweb adreslerinden ulaşabiliyor.