Kadın seyyar satıcıya tekme atan zabıta işten atıldı

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından önceki gün açıklama yapan İBB, kadın seyyar satıcıya tekme atan sivil şahsın zabıta müdürlüğünde görevli olduğunu belirledi. Söz konusu şahsın kurumla ilişiği kesildi.

Sert tepkilere neden olan olay, 18 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda zabıtanın bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden gelen açıkklamada zabıtanın görevine son verildiği belirtildi. Aaçıklamada şöyle denildi:

"İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti. İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi."