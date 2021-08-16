Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kadın seyyar satıcıya tekme atan zabıta işten atıldı

Taksim Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı. 

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:32
Kadın seyyar satıcıya tekme atan zabıta işten atıldı

Kadın seyyar satıcıya tekme atan zabıta işten atıldı

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından önceki gün açıklama yapan İBB, kadın seyyar satıcıya tekme atan sivil şahsın zabıta müdürlüğünde görevli olduğunu belirledi. Söz konusu şahsın kurumla ilişiği kesildi.
Sert tepkilere neden olan olay, 18 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda zabıtanın bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden gelen açıkklamada zabıtanın görevine son verildiği belirtildi. Aaçıklamada şöyle denildi:

"İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti. İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi."

Anahtar Kelimeler:
TaksimZabıtaTekmeSeyyar Satıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti
Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti
İstanbul’un Animasyon Festivali | Animist Başlıyor
İstanbul’un Animasyon Festivali | Animist Başlıyor
Alevler Bodrum'u sardı | Tahliyeler devam ediyor
Alevler Bodrum'u sardı | Tahliyeler devam ediyor
Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası
Avukattan hakime saldırı | Adliye önünde taksi kavgası
İhracat seferberliğinin programı belli oldu
İhracat seferberliğinin programı belli oldu
Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?
Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?
İzmir’de Kurt Görüntülendi
İzmir’de Kurt Görüntülendi
Yollardaki kara noktalara operasyon başladı
Yollardaki kara noktalara operasyon başladı
Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit
Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit
Ramazan’da sıvı kaybını önlemek için meyve suyu tüketin
Ramazan’da sıvı kaybını önlemek için meyve suyu tüketin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim