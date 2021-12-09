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Kastamonulu ile Adanalı anlaşamayınca İngilizce konuştu

Aracını park etmeye çalışan bir Adanalı ile Kastamonulu vatandaşın diyaloğu hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 12:11

Kastamonulu ile Adanalı anlaşamayınca İngilizce konuştu


Trafikte kavga ve gürültünün önüne bakın nasıl geçtiler. Kastamonulu bir vatandaş ile Adanalı bir yurttaşın araçlarını park ederken aralarında geçen diyalog izleyenleri hem güldürdü hem de hayrete düşündürdü.


Yerel lehçeleriyle bir türlü anlaşamayan iki vatandaşın ingilizce konuşarak kavga etmeden anlaşması sosyal medyada günün konusu olmaya aday.

Sosyal medyada hızla yayıyan videoda Türkçe'nin arı duru güzelliğini koruyan Adanalı ile Kastamonulu'nun ingilizceyi tercih etmesini kurgu olarak yorumlayan vatandaşlar, ikilinin yeni videolar çekmesi için cesaret veriyor.

Son Güncelleme: 09.12.2021 12:24
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AdanalıKastamonuluVideo
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