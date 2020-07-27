Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Kayıp hepatitli kalmasın

Viral hepatitlere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından 28 Temmuz günü, Dünya Hepatit Günü olarak kabul ediliyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:44
Kayıp hepatitli kalmasın

Kayıp hepatitli kalmasın!


Dünya Hepatit Günü’ne özel açıklamalarda bulunan Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Ramazan İdilman, hepatit B enfeksiyonundan aşı ile korunulabildiğini belirterek çoğunlukla sinsi ilerleyen hepatit C enfeksiyonuna dikkat çekti.

İstanbul, Temmuz 2020 – Kan yoluyla bulaşan hepatit C virüsü (HCV); tedavi edilmezse siroza, karaciğer kanserine yol açabiliyor ve ölümcül olabiliyor.1,2 Dünyada 71 milyon kişide kronik hepatit C hastalığı olduğu ön görülüyor.Ülkemizde ise yaklaşık 250.000-550.000 erişkin kişinin HCV ile enfekte olduğu ve HCV ile enfekte olanların büyük çoğunluğunun bu durumun farkında olmadığı düşünülüyor.3

Kronik hepatit C virüsü enfeksiyonu, genellikle kişilerin kan bağışı esnasında test edilene veya rutin bir tıbbi muayene sırasında bulunan anormal bir kan testi sonucu çıkana kadar fark edilmiyor.Karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türü olan hepatit C ile yaşayanların yaklaşık yüzde 80’inde, hiçbir belirti ortaya çıkmadığı için sinsi bir hastalık olarak kabul ediliyor.Hepatit C hastası olup olmadığınızı bilmenin tek yolu test yaptırmak olduğu için erken teşhis hayat kurtarabiliyor.4

“Kayıp hastaların tedaviye erişimi önemli”

Konunun önemine değinerek Dünya Hepatit Günü’nde açıklamalarda bulunan TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdilman, “Kayıp hepatitli kalmasın!” diyerek risk gruplarındaki kişilerin teşhis için kan tahlili yaptırmalarını önerdi. “Hepatit C, genellikle belirtisiz ilerleyen bir hastalık olduğu için teşhis koyulması zorlaşabiliyor. Maalesef ülkemizde hala “kayıp hasta” yani hepatit C virüsünü taşıdığından habersiz olan pek çok kişi bulunuyor. Semptom olarak en sık rastlanan halsizlik ve yorgunluk ise sadece karaciğer hastalığına özgü şikayetler olmadığı için hastanın hekime başvurması gecikiyor. Oysa erken teşhis ile tedavi edilirse, hepatit C’ye bağlı hastalığın ilerlemesini durdurarak hastaların hayatını kurtarabiliyoruz” dedi.

“Risk grubunda yer alanların kan testi yaptırmaları son derece önemli”

Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı ile halk sağlığı açısından önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Prof. Dr. İdilman, “Bu ulusal program kapsamında sağlık çalışanları, 1996 yılı öncesinde kan ve kan ürünleri alanlar, sık kan ve kan ürünleri transfüzyonu olanlar, damar içi madde kullananlar, mahkumlar ve göçmenler HCV açısından yüksek riskli gruplar olarak tanımlanıyor. Özellikle HCV, damar içi madde kullanan kişiler arasında hızla yayılmaktadır. Bu konuda yapılacak uygulamalar pek çok hastalığın kontrolüne katkı sağlayacaktır” dedi. “1996 yılı öncesinde kan ve kan ürünleri ya da organ nakli almış; immünsüpresif hastalar; steril olmayan ortamda manikür, pedikür, dövme, “piercing” uygulamaları ve diş tedavisi yaptırmış; toplu sünnet olmuş ve ortak ustura/jilet kullanmış kişiler büyük risk taşıyor. Hastalığın erken evrede tanınabilmesi için bu kişilerin hekimlerine gitmesi önem taşıyor” dedi.

Covid-19, Türkiye'nin Hepatit B ile mücadelesini zayıflatmasın
Covid-19, Türkiye'nin Hepatit B ile mücadelesini zayıflatmasın
Seyahat hastalıklarına karşı alınabilecek 8 önlem
Seyahat hastalıklarına karşı alınabilecek 8 önlem
Kaliforniya'da 'Hepatit A' salgını nedeniyle acil durum ilanı
Kaliforniya'da 'Hepatit A' salgını nedeniyle acil durum ilanı
'Hepatit yılda 1,5 milyon can alıyor'
'Hepatit yılda 1,5 milyon can alıyor'
5 dolarlık aşılar güven vermedi
5 dolarlık aşılar güven vermedi
Hepatit C hastası olduğu için KKTC'ye alınmıyor
Hepatit C hastası olduğu için KKTC'ye alınmıyor
PROF.DR. DEMİR: YENİ İLAÇLA HEPATİT C, TÜRKİYE'DE 2016'DA TARİHE KARIŞACAK
PROF.DR. DEMİR: YENİ İLAÇLA HEPATİT C, TÜRKİYE'DE 2016'DA TARİHE KARIŞACAK
Bilinçsiz İlaç Tüketimi, Karaciğeri Vuruyor
Bilinçsiz İlaç Tüketimi, Karaciğeri Vuruyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tacizciyi gece yarısı vatandaşlar yakaladı, savcılık serbest bıraktı
Tacizciyi gece yarısı vatandaşlar yakaladı, savcılık serbest bıraktı
Engelsiz metro talepleri sonuca ulaşıyor
Engelsiz metro talepleri sonuca ulaşıyor
Sarıyer Belediyesi | İstanbul Sözleşmesi yaşatır
Sarıyer Belediyesi | İstanbul Sözleşmesi yaşatır
OGM izcilerle ormanları koruyacak
OGM izcilerle ormanları koruyacak
Çamaşır Makinesinde Program Seçimi Neden Yapılamaz? Nasıl Çözülür?
Çamaşır Makinesinde Program Seçimi Neden Yapılamaz? Nasıl Çözülür?
İBB Ayasofya'da ilk Cuma için 1.444 personel görevlendirdi
İBB Ayasofya'da ilk Cuma için 1.444 personel görevlendirdi
İBB'den, Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı önlemleri
İBB'den, Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı önlemleri
Lozan Antlaşması 97. Yılında
Lozan Antlaşması 97. Yılında
Sivrisineklerle  yeni nesil ilaçlarla mücadele
Sivrisineklerle  yeni nesil ilaçlarla mücadele
Trafik Hayattır’dan güvenli sürüş videoları
Trafik Hayattır’dan güvenli sürüş videoları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim