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Konser sonrası yolu trafiğe kapatanlara polis müdahale etti

Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı  yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konser bitiminde, eğlenci sokağa taşınca trafik durdu, 1 saatten fazla süren tıkanıklığı polis müdahale ederek sonlandırdı

29 Mayıs 2022 Pazar 17:40
Konser sonrası yolu trafiğe kapatanlara polis müdahale etti

Konser sonrası yolu trafiğe kapatanlara polis müdahale etti


İstanbul Şişli’de konserden çıkanlar eğlenceye yol kapatarak devam edince, polis ekipleri şikayet üzerine harekete geçti

İstanbul Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı  yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

Yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı. Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açan gruptakiler yaklaşık bir saat eğlendi. 

Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Bu sırada bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.


Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı  yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı.

Grubun dağılması ile trafik normale döndü.

Anahtar Kelimeler:
KonserŞişli
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