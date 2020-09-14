Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Krediyi çekti, kazları tavukları ölüme terk etti

Bir bankadan çiftlik üretici kredisi çekmek için kaz ve tavuk alan bir kişi, krediyi aldıktan sonra yetkililere göstermek için kümese aldığı kaz ve tavukları ölüme terk etti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 06:42
Krediyi çekti, kazları tavukları ölüme terk etti


Krediyi çekti, kazları tavukları ölüme terk etti

Bankanın verdiği üretici kredisi uğruna yüzlerce hayvanı katleden magandaya vatandaşlardan tepki yağıyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100’e yakın kaz ve tavuk satın aldı.

KÖTÜ KOKU KORKUNÇ MANZARAYI ORTAYA ÇIKARDI

Kiraladığı araziyi de çitle çeviren kişi, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderine terk etti. Bir süre sonra sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan kazların tamamı, tavukların da bir kısmı öldü. Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşlar rahatsız olunca korkunç manzara ortaya çıktı.

Mahalle sakini bir kişi ölen kaz ve tavukları cep telefonuyla görüntüledi. Kazların büyük kısmının yüzüstü yatarak öldüğü dikkati çekerken, havuz olarak kullanılan bir alanda ise 10'a yakın kazın aynı yerde telef olduğu görüldü.

"BU RESMEN CİNAYET"

Kötü manzara karşısında ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Bu resmen cinayet. İnsanla hayvan öldürmenin hiçbir farkı yok. Bunu her ne amaçla yaptılarsa yazıklar olsun. Her yere şikayet edip takipçisi olacağız" dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
DöşemealtıKrediKazTavuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali
Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor
Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı
Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı
Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 
Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 
Murat Çalık | Sanayicilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Murat Çalık | Sanayicilerimizin görüşlerini önemsiyoruz
Bugün hava nasıl olacak?  | 31 Ağustos il il hava tahmini
Bugün hava nasıl olacak?  | 31 Ağustos il il hava tahmini
İBB trafik yoğunluğunu azaltacak üç yol çalışması başlattı
İBB trafik yoğunluğunu azaltacak üç yol çalışması başlattı
Eylül Ayından Hangi Sektörler Kazançlı Çıkacak?
Eylül Ayından Hangi Sektörler Kazançlı Çıkacak?
Nostaljik Boğaz turları yenidenr başladı
Nostaljik Boğaz turları yenidenr başladı
Afetlere hazırlıklı olmak hayat kurtarır
Afetlere hazırlıklı olmak hayat kurtarır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim