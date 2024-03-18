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Küresel Geri Dönüşüm Günü

 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu "Atıkta enerji ve ham madde var: Atıklara, geri dönüştürülebilirlere başka gözle bakalım, atıkta saklı serveti görelim” çağrısı yaptı. 

18 Mart 2024 Pazartesi 11:15
Küresel Geri Dönüşüm Günü






Küresel Geri Dönüşüm Günü

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, faydalı kullanım ömrünü tamamladıktan sonra atık olan ahşap, akü, cam, elektrikli-elektronik eşyalar, kâğıt, lastik, metal, plastik, yağlar gibi atıkta enerji ve ham madde var: Atıklara, geri dönüştürülebilirlere başka gözle bakalım, 

18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’ne dair açıklamada bulundu

 

 

Yaşamda her yerde üretirken, tüketirken insan ve endüstri envai çeşit atık çıkışına neden olur. İnsan yine insan için üretirken gezegenimizin kaynaklarını tüketerek   üç acil sorunumuza, çevre kirliliği; biyoçeşitlilik kaybı; iklim değişikliğine etki eder. İnsan ve doğanın sağlığı bozulur. Bu nedenle atık en iyi yönetiminde geri dönüşüm ve ileri dönüşümün önemi bilinmeli diyen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu "Atıkta enerji ve ham madde var: Atıklara, geri dönüştürülebilirlere başka gözle bakalım, atıkta saklı serveti görelim” çağrısı yaptı. 

18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü

Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Geri dönüşümü desteklemek, geri dönüştürülebilirlerin ekonomik değerini göstermek ve gezegenimizi atıkların yaratacağı sorunlardan korumak için Küresel Geri Dönüşüm Vakfı tarafından ilk kez Ekim 2018’de Küresel Geri Dönüşüm Günü kutlanması önerildi. Bu anlamlı günün Birleşmiş Milletler tarafından tanınması için Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) de büyük bir çaba gösteriyor. İlk kez 2019 yılında, tüm dünyada kutlanan Küresel Geri Dönüşüm Günü’nü ülkemizde gündeme  ilk kez taşıyan, geri dönüşümü faaliyetlerinde sürekli gündemde tutarak “Geri Dönüştürülebilirler” adlandırmasını sektöre kazandıranın SÜT-D olduğu” bilgisini verdi.

 

Atıklara, geri dönüştürülebilirlere başka gözle bakalım, 

Gezegenimizin milyarlarca ton kaynağını, hava, su, kömür, petrol, doğal gaz, mineralleri, altı kaynağımızı tüketiyoruz. Kaynaklarımız sonlu. Çok da uzak olmayan gelecekte tükenecek. Her bir atık, geri dönüştürülebilirler yeniden işlenmek üzere bir ham madde. Yedinci kaynak. Bu nedenle atarken düşünelim, atıklara başka gözle bakalım diyen Prof. Karaosmanoğlu döngüsel ekonomideki fırsatla gelir ve istihdam yaratalım vurgusu yaptı.

Atıkta saklı serveti görelim

SÜT-D Başkanı Karaosmanoğlu “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır atık Projesi verisine göre son altı yılda 47 milyon ton ham madde olarak işlenerek döngüsel ekonomide değer yaratıldı. Diğer deyişle atıkların yüzde 35’i geri dönüştürüldü. 2035 hedefimiz yüzde 60. Bizlere görev düşüyor. En iyi atık yönetimi ile üretim ve tüketimin akçeli ve gezegene maliyetini düşürürsek çifte kazancımız olur. Atığımız çıktığında, atarken düşünelim ve elimizdeki saklı serveti görelim. Atıklarımızı ayrı toplayalım, geri dönüştürülebilirleri işlenmeye vererek çevre ve iklim dostu yaşayalım” dedi.

Bireyler ne yapmalı?

Evde bir hafta sürecek bir deney yapalım diyen Karaosmanoğlu “Kâğıt ile cam, karton, plastik ve metal ambalajları faydalı ömrü bitince tek poşette toplamaya başlayalım. Evimizdeki çöpe karıştırmayalım. Küçük bir ilaç kutusunun kartonu ve plastik ambalajı, gıda plastik ambalajları, metal kutular,   plastik şişeler, v.b. birikecek. Camları da ayrı poşette toplayalım. Miktara şaşıracaksınız. Geri dönüştürülebilirler, ham madde gözünüzün önünde. İşte kritik husus bu. Şimdi atık iş dünyasında geri dönüştürülebilirleri işlenmeye sokma zamanı. Belediyemiz haftanın belli bir günü topluyorsa verelim. Yoksa yakınımızdaki atık ayrı toplama noktalarını öğrenelim. Götürelim. Sanayimizde gelir değer yaratmaya, gezegenimizi ve geleceğimizi korumaya başlayalım” dedi.

Son Güncelleme: 18.03.2024 11:26
Anahtar Kelimeler:
Küresel Geri Dönüşüm Günü
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