Lüleburgaz'da Bisiklet Taksilere “kış” molası!

Sadece bu yıl pandemiye rağmen aralarında hamile, çocuklu kadın, engelli birey, 65 yaş üstü ve gazilerin olduğu 3 bin 200 vatandaşa tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet eden Bisiklet Taksiler önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeniden yollarda olacak.

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2018 yılında iklim değişikliğine dikkat çekmek için “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” projesi kapsamında hizmete sunduğu ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Bisiklet Taksiler mevsim koşulları nedeniyle hizmete ara verecek. Bisiklet Taksiler 14 Kasım tarihi itibarıyla belirli bir süre hizmet vermeyecek.

Ücretsiz hizmet veriyor

Yolcu sayısı yüzde 40 arttı

Önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeniden yollarda olması planlanan Bisiklet Taksiler, tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet ediyor. Bisiklet Taksiler sadece bu yıl 3 bin 500 vatandaşın ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağladı.

Öte yandan Bisiklet Taksiler’in yolcu sayısı ise son bir yıla göre yüzde 40’lık artış yaşadı. 2020 yılında yine Mayıs ve Kasım ayları arasında hizmet veren Bisiklet Taksiler 2 bin 500 kişiye hizmet vermişti. Bu yıl ise bu rakam yüzde 40 artarak 3 bin 500 kişiye yükseldi.

Kimler faydalanabiliyor?

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Bisiklet Taksilerden öncelikli olarak engelli, hamile ve 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabiliyor. Bisiklet Taksiler herhangi bir yakıt harcaması yapılmadığı için ekonomik olmanın yanı sıra çevreci özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

