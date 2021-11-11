Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Lüleburgaz'da Bisiklet Taksilere “kış” molası!

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2018 yılında iklim değişikliğine karşı Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Bisiklet Taksiler mevsimsel koşullar nedeniyle 14 Kasım 2021 günü paydos ediyor.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:16
Lüleburgaz'da Bisiklet Taksilere “kış” molası!

Lüleburgaz'da Bisiklet Taksilere “kış” molası!

Sadece bu yıl pandemiye rağmen aralarında hamile, çocuklu kadın, engelli birey, 65 yaş üstü ve gazilerin olduğu 3 bin 200 vatandaşa tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet eden Bisiklet Taksiler önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeniden yollarda olacak.

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2018 yılında iklim değişikliğine dikkat çekmek için “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” projesi kapsamında hizmete sunduğu ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Bisiklet Taksiler mevsim koşulları nedeniyle hizmete ara verecek. Bisiklet Taksiler 14 Kasım tarihi itibarıyla belirli bir süre hizmet vermeyecek.

Ücretsiz hizmet veriyor

Önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeniden yollarda olması planlanan Bisiklet Taksiler, tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet ediyor. Bisiklet Taksiler sadece bu yıl 3 bin 500 vatandaşın ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağladı.

Yolcu sayısı yüzde 40 arttı

Öte yandan Bisiklet Taksiler’in yolcu sayısı ise son bir yıla göre yüzde 40’lık artış yaşadı. 2020 yılında yine Mayıs ve Kasım ayları arasında hizmet veren Bisiklet Taksiler 2 bin 500 kişiye hizmet vermişti. Bu yıl ise bu rakam yüzde 40 artarak 3 bin 500 kişiye yükseldi.

Kimler faydalanabiliyor?

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Bisiklet Taksilerden öncelikli olarak engelli, hamile ve 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabiliyor. Bisiklet Taksiler herhangi bir yakıt harcaması yapılmadığı için ekonomik olmanın yanı sıra çevreci özelliğiyle de ön plana çıkıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
LüleburgazBisiklet Taksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astrolog Dr. Şenay Devi | Bu hafta çok sarsıcı olacak
Astrolog Dr. Şenay Devi | Bu hafta çok sarsıcı olacak
Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor
Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor
Bisikletliler çocuklar için pedal çevirecek
Bisikletliler çocuklar için pedal çevirecek
Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü
Gelin göçmen kuşları birlikte izleyelim
Gelin göçmen kuşları birlikte izleyelim
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Radyo Trafik’e Konuştu
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Radyo Trafik’e Konuştu
TRT'nin İmamoğlu takıntısını Şahan Gökbakar 'ti'ye aldı
TRT'nin İmamoğlu takıntısını Şahan Gökbakar 'ti'ye aldı
 Şehit Yakınları ve Gaziler Boğazda Tarih Yolculuğuna Çıktı 
 Şehit Yakınları ve Gaziler Boğazda Tarih Yolculuğuna Çıktı 
İzmir'de trafik kazası rekoru | 30 günde bin 75 kaza
İzmir'de trafik kazası rekoru | 30 günde bin 75 kaza
Astrolog Öner Döşer böyle uyardı| Akıl var, bilim var, tedbirinizi alın
Astrolog Öner Döşer böyle uyardı| Akıl var, bilim var, tedbirinizi alın

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim