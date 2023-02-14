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Maltepe depremzedelere kucak açtı

Maltepe Belediyesi, afetin ardından ilk haftada 100’ün üzerinde aileye kucak açtı. Öncelikle barınma ihtiyacı giderilen depremzedelere kıyafet, gıda desteği de sağlanıyor.

14 Şubat 2023 Salı 13:58
Maltepe depremzedelere kucak açtı

Maltepe depremzedelere kucak açtı



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Afetin ilk anından itibaren Maltepe Belediyesi de depremzedeler için seferber oldu. Deprem haberini alır almaz Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi bölgeye sevk edildi. Ardından da tüm Maltepe inanılmaz bir dayanışma örneği gösterdi. Tonlarca yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Maltepelilerin yardımları ve emeğiyle toplam 67 yardım tırı afetzedelere ulaştırıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Hatay’da çalışmaları yerinde koordine etti.


100’ÜN ÜZERİNDE AİLE MALTEPE’DE


Bölgeden İstanbul’a gelen depremzedeler için de hazırlıklar tamamlandı. Afetin ilk gününden itibaren 100’ün üzerinde aile Maltepe’ye getirildi. Maltepe Belediyesi kalacak yeri olan afetzedelere gıda, giyecek ve mobilya desteği sağlıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilk hafta 500’den fazla depremzedeye yardım eli uzatmış oldu. Kalacak yeri olmayan afetzedeler için de çalışmalar yapılıyor. Depremzedeler valiliğin belirlediği otellere yerleştiriliyor.


‘HERKES ÇOK İLGİLİ DAVRANDI’


Depreme Hatay’ın Hassa ilçesinde yakalanan 18 yaşındaki Muhammed Emin de Maltepe’ye gelenler arasındaydı. Hatay’dan Adana’ya trenle geçen Muhammed Emin; “İstanbul’a otobüsle geldim. İstanbul’a da ilk defa geldim. Maltepe Belediyesi’nin Sosyal Hizmet Müdürlüğü’ne getirdiler. Buradaki yetkililer çok ilgili davrandı. Kalacak yerim yoktu, bana otel ayarladılar. Temiz giysi verdiler. Karnımı doyurdular. Herkesten Allah razı olsun. Ailem Hassa’nın köylerinde yaşıyor. Onları da yanıma alacağım.” ifadelerini kullandı.


‘BİR PİJAMAYLA EVDEN ÇIKTIK’


Kahramanmaraş’ta evleri ağır hasar alan Kireççi ailesi de Maltepe’ye geldi. Tevfik Kireççi eşi ve kızıyla Cevizli mahallesindeki kızlarının yanında taşındı. “Bir pijamayla evden çıktık. 10 Şubat günü İstanbul’a gelebildik. Her yer ana baba günü. Bir şekilde Maltepe’ye geldik. Kıyafet ve gıda yardımı için başvurduk. Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Her şey için sağ olun.” dedi.


YÜZLERCE DEPREMZEDEYE YARDIM ELİ

Depremin ardından geçen 1 haftada 500’ün üzerinde afetzede Maltepe’ye geldi. Depremzedelerin Maltepe sınırları içindeki ulaşım ihtiyacı da Maltepe Belediyesi tarafından karşılanıyor. Akraba ve yakınlarının evinde konaklayanlara gıda kolisi ve temiz kıyafet desteğinin yanı sıra battaniye, yorgan, yastık, ısıtıcı, yatak gibi eşya yardımları da sürüyor.

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