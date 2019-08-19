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Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağmur uyarısı

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve orta Akdeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Batıda sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağmur uyarısı

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve orta Akdeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Batıda sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:14
Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve orta Akdeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Batıda sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji
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