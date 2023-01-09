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Müge Anlı programında bile sapıklık yapmıştı, cezaevine gönderildi

Müge Anlı'nın canlı yayında 'bacaklarıma bakma' diyerek sertçe uyardığı ve stismardan tutuklanan Sinan Sardoğan'a ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 16:49
Müge Anlı programında bile sapıklık yapmıştı, cezaevine gönderildi

Müge Anlı programında bile sapıklık yapmıştı, cezaevine gönderildi


Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan Sinan Sardoğan adlı şahsın tutuklanmasından sonra yeni detaylar ortaya çıktı.Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atarak taciz eden Sinan Sardoğan'ın son olarak çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sardoğan'ın tutuklanmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.


ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan Sinan Sardoğan hakkında ise çok sayıda şikayet gelmişti. Olayın ardından Müge Anlı, Sardoğan tarafından canlı yayında tacize uğrayarak kendisine 'Bacaklarıma bakma' diyerek tepki göstermişti.


ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi. Ekiplerce yapılan çalışmada, Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TACİZCİSİNİ TELEVİZYONDA GÖRDÜ

İktidara yakın yayın organlarından Sabah'ın haberine göre olayla ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili yürüttüğü soruşturmada iddiaya göre Sardoğan 10 Ekim 2018'de 'fiili livata' suretiyle şu anda 17 yaşında olan, olayın yaşandığı zaman 12 yaşında olan 2006 doğumlu Suriye uyruklu A. A.'ya cinsel istismarda bulundu. A. A. televizyon izlerken Müge Anlı'nın programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı kaldığı otelde gözaltına aldı. Sardoğan ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi. Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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