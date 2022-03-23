Nevşehir’de “dijital medya” çalıştayı başlıyor

Dijital medya, Nevşehir’de enine boyuna ele alınıyor

TİGAD ile Kapadokya’nın dijital medya platformu CT Medya iş birliği ile “Dijital Medyada Dezenformasyon” konulu çalıştay düzenleniyor. Crowne Plaza Cappadocia Otel’de 23-24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek çalıştaya TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın ev sahipliği yapılıyor.

“Dijital medyanın sorunları kangren olmak üzere”

Dijital medyanın enine boyuna ele alınacağı çalıştaya;başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük haber portalları ve dijital platformlarının yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler katılıyor. Çalıştay kapsamında TİGAD İl Temsilcileri Toplantısı da yapılacak.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, dijital medyadaki dezenformasyonun ilk kez bu ölçekte bir çalıştayda ele alınacağını vurguladı. “Dijital medyanın sorunları kangren olmak üzere.” diyen Geçgel, şunları ifade etti: “Türkiye’de dijital medyanın çok büyük sorunlar var. Hem çalışanların hem yöneticilerin yıllardır süren bir mağduriyeti söz konusu. TİGAD olarak kurulduğumuz günden bu yana bu sorunları dile getiriyoruz. Dijital medya yasasının çıkması için yasa taslağı önerileri hazırladık ve bu önerilerimizi de içeren yasa taslağı TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda halen görüşülüyor. Hemen her siyasi partiye sorunlarımızı ilettik. Hepsinden çözüm için söz aldık.”

Geçgel, “Dijital mecraların sorularını ve bu mecralardaki dezenformasyonu ele alacağımız çalıştay, bu konuda ilk ciddi adım olacak. Bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Böylece meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne bir adım daha yaklaşacağız.” dedi. TİGAD Genel Başkanı, ayrıca, çalıştayın organizasyonunda öncülük yapan TİGAD İl Temsilcisi Can Taşkın’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.