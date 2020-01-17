NF Afyon, Sevgililer Günü için 'Aşk Paketi' hazırladı



Keyif dolu anlarınızı ölümsüzleştiren NG Afyon, Sevgililer Günü’nde en özel deneyimi yaşatıyor. 14 Şubat gecesi Alya’nın sahne alacağı NG Afyon, aşk paketiyle unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra UNESCO onaylı gastronomisiyle Türkiye’nin yeni turizm gözdesi olan Afyonkarahisar, kış mevsiminin en çok tercih edilen rotalarından. NG Afyon, lüks termaliyle, uçsuz bucaksız kış manzaralarıyla birlikte Sevgililer Günü’nü sunduğu aşk paketiyle romantik, keyifli, huzur dolu bir tatile dönüştürüyor.

14 – 16 Şubat tarihlerinde NG Afyon’da konaklamak isteyen çiftler, otelin sunduğu “Sevgililer Günü Paketi” ile aşk dolu anlara imza atıyor. 2 gecelik konaklama paketi hazırlayan NG Afyon’u tercih eden çiftler, Alya’nın konseriyle de eğlenceye doyacak. Özel gala menüsü, limitsiz yerli içki ve unutulmaz anılarıyla keyifli bir Sevgililer Günü sizleri bekliyor.