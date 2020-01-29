Pirelli Japon moda tasarımcısı Junya Watanabe ile iş birliği yaptı

Milano – Yeni COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN koleksiyonu 17 Ocak Cuma günü Paris Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı. Pirelli ile ilk kez iş birliği yapan ünlü Japon moda tasarımcısı, 1970’li yıllarda şirketin teknisyenlerinin yarışlarda giydiği motor sporları ceketlerinden esinlenen ve ikonik sarı ve kırmızı Pirelli logosunu taşıyan özel bir kapsül koleksiyonu tanıttı.

Japon tasarımcının bu sınırlı serisi, Pirelli Design'ın oynadığı rolü mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Konsept, Pirelli markası kadar şirketin modadan sürat teknelerine ve lüks saatlere kadar çeşitli alanlardaki teknik bilgi birikimini de vurgulayan sanatsal iş birliklerine hayat vermek için yaratıldı.

Junya Watanabe, eskiden giyilen üniformaları ve iş kıyafetlerini yeniden yorumlarken ikonik İtalyan spor markasıyla eş anlamlı giysilerden ilham aldı ve Junya Watanabe Man tasarımlarının özünü temsil eden ceket ve paltolar yarattı. Junya Watanabe Man x Pirelli koleksiyonu, iki palto, bir ceket ve bir tişört olmak üzere dört parçadan oluşuyor.

Vintage giysileri çağrıştırırken yeni malzemelerin eklenmesiyle güncellenen tasarımlar, her zaman yüksek teknolojili sentetik malzemelerle ilgilenen Watanabe’nin üretimini tanımlayan özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Koleksiyondaki klasik kruvaze ceketin yanı sıra spor palto ve pit ekibi ceketi yeni stillerle hayat bulurken, dünya motor sporlarının zirvesindeki Pirelli’nin renkleri ve detayları korunuyor.

Junya Watanabe

Dünyanın en tanınmış Japon tasarımcıları arasında sayılan Junya Watanabe, JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS adlı moda markasını 1993’te lanse etti ve ilk koleksiyonunu aynı yıl Paris’te sundu. Yenilikçi ve stiliyle farklılaşan tasarımlarıyla ün kazanan Junya Watanabe, özellikle sentetik ve ileri teknolojili malzemelerle ilgileniyor Bu nedenle genellikle 'tekno couture' tasarımcısı olarak kabul edilen Watanabe, alışılmadık yapılı giysilerinde modern teknik kumaşlar kullanıyor.

Pirelli

Pirelli, kuruluşundan günümüze dünyanın lider lastik üreticilerinden biri olup bugün özellikle otomobil, motosiklet ve yol bisikleti lastikleri ve bağlantılı hizmetlerdeki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Pirelli, dünyanın en önemli prestij otomobil üreticileriyle iş birliği içinde 2700'den fazla homologasyona sahip olan ileri teknolojili ürünleri sayesinde premium lastik sektöründe benzersiz bir konumda yer alıyor. Sürekli olarak çığır açan araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten Pirelli, performans, güvenlik ve çevresel saygı açısından en üst düzeydeki konumunu korumak amacıyla premium ürünlerden elde ettiği gelirlerin %6,1'i ile yeniden yatırım yapıyor. 1907 yılından beri motor sporlarında aktif rol olan Pirelli, 2011'den bu yana Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın tek resmi lastik tedarikçisi olup yakın zamanda yenilenen anlaşmayla 2023'e kadar bu rolünü sürdürecek. Pirelli, ayrıca 2021 – 2024 arasında Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek resmi lastik tedarikçisi olacak.