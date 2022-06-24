Sabancı Vakfı’nın Hibe Desteği Vereceği Projeler Açıklandı

Sabancı Vakfı’nın 16 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı’ndan 2022-2023 döneminde faydalanacak projeler belli oldu. Bu yıl kadınlar, engelliler ve gençleri hedefleyen projeler arasında ilk kez “iklim değişikliği ile mücadele” temasına odaklanan bir proje de yer alıyor.

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama misyonuyla çalışmalar yürütenkapsamında bu yıl destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi. Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplumun güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla bu yıl 7 projeye hibe verecek.

Sabancı Vakfı’nın 16 yılda 56 milyon TL’yi aşkın hibe desteğinde bulunduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteriyor; kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 16 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz Hibe Programı da sivil toplum kuruluşlarının yanında olmak adına attığımız en önemli adımlar arasında yer alıyor. 16 yılda 56 milyon TL’yi aşkın tutarda hibe desteğinde bulunarak toplumsal gelişme için çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene de 7 projeye hibe desteği vereceğiz. Katkı sağladığımız kurumlarla yol arkadaşlığı yapmak, toplumsal sorunların çözümüne birlikte katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na bu yıl Türkiye’nin 56 ilinden 303 proje başvurusu yapıldı. Hibe Programı kapsamında bu yıl ilk kez “iklim değişikliği ile mücadele” alanında başvuru yapan bir proje de desteklenmeye hak kazandı. Destek alan Kökler ve Filizler Derneği’nin Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi projesi iklim acil durumuyla ilgili toplumsal bir değişim yaratmak için gençler ve çocuklarla çalışmalarını sürdürüyor.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri:

Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği’nin “Kentime Değer’’ projesi ikinci kez Sabancı Vakfı Hibe Programı desteği almaya hak kazandı. Projenin ikinci fazında, gençlerin ilk yıl yapılan kent haklarına dair sivil izleme çalışmasının sonuçlarından yola çıkarak kentteki sorunlara yönelik eğitim, erişilebilirlik, ekoloji gibi alanlarda altı proje fikrini hayata geçirmesi desteklenecek.

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD – Adana)’nin “Değişimi Mahallemizden Başlatıyoruz” projesi, Adana’nın Seyhan İlçesi’ndeki Yeşilyurt ve Gürselpaşa Mahallelerinden başlayarak kadınların, mahalle ölçeğinden demokratik karar alma mekanizmalarına katılımını nitelikli şekilde artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nın “Turizme Erişiyoruz’’ projesi, turizm öğrencileri ve profesyonellerinin farkındalığına, bilgi düzeyine katkı sağlamak yoluyla engelliler için turizmin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin “Erişilebilir Dijital Eğitim Mümkün’’ projesinin amaçları arasında, görme engelli çocuklar için lise müfredatını kapsayacak, erişilebilir bir dijital eğitim portalı oluşturmak ve savunuculuk faaliyetleriyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak yer alıyor.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği (KAYUDER)’in “Eğitimde Biz de Varız” projesi Samsun'un Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde okulu terk etme riski bulunan kız çocuklarının farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı, onları güçlendirmeyi ve nitelikli eğitime devam etmeleri konusunda fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

Kökler ve Filizler Derneği’nin (Roots & Shoots Türkiye) “Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi” projesi ile iklim ve ekoloji alanlarında aktivist olan çocuk ve gençlerin kendi hakları ile ilgili desteklenmesinin yanı sıra, özellikle aktivist çocuklarla çalışan yetişkinlerin de çocuk hakları temelli yaklaşıma dair güçlendirilmesi hedefleniyor.