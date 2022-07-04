Samimiyet dumanı Bomonti'den sonra Bodrum'da tütüyor
Yazın müdavimlerinden ayrı kalmak istemeyen Samimiyet Ocakbaşı, İstanbul Bomonti’den sonra Bodrum’a yeni bir soluk getiriyor. Yeme içme sektöründe vizyon katan projelere imza atan mekanın yaratıcısı Serkan Can ve güçlü ekibi yeni yerlerinde misafirlerine lezzet dolu ve bol müzikli geceler yaşatmaya hazırlanıyor.
Nostalji rüzgârları esecek
Mezeler, ara sıcaklar, kebaplar ve tatlılardan oluşan menü çok şık kristal ve bakır tabaklarda masanıza kadar geliyor. Lezzetiyle olduğu kadar muhteşem deniz manzarasıyla da dikkat çeken mekân, gün batımı severler için de oldukça keyifli anlar vadediyor. Sunduğu müzik ziyafetiyle de ilgi gören mekânda DJ’in hazırladığı 80’ler 90’lar playlist'i ile eğlence zirveye çıkıyor. Ayrıca Samimiyet ’in kokteylleri de oldukça yaratıcı ve lezzetli.