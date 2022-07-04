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Samimiyet dumanı Bomonti'den sonra Bodrum'da tütüyor

Samimiyet Ocakbaşı, İstanbul Bomonti’den sonra Bodrum’a yeni bir soluk getiriyor. Yeme içme sektöründe vizyon katan projelere imza atan mekanın yaratıcısı Serkan Can ve güçlü ekibi yeni yerlerinde misafirlerine lezzet dolu ve bol müzikli geceler yaşatmaya hazırlanıyor.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:13
Samimiyet dumanı Bomonti'den sonra Bodrum'da tütüyor

Samimiyet dumanı Bomonti'den sonra Bodrum'da tütüyor


Yazın müdavimlerinden ayrı kalmak istemeyen Samimiyet Ocakbaşı, İstanbul Bomonti’den sonra Bodrum’a yeni bir soluk getiriyor. Yeme içme sektöründe vizyon katan projelere imza atan mekanın yaratıcısı Serkan Can ve güçlü ekibi yeni yerlerinde misafirlerine lezzet dolu ve bol müzikli geceler yaşatmaya hazırlanıyor.

Şık, nezih ve samimi bir atmosfere sahip olan modern ocakbaşı, özel kebap mönüsünün yanı sıra Akdeniz ve Ege mutfağından ilhamla hazırlanan mezeleriyle de lezzet şöleni yaşatıyor. Gaziantep ve Adana mutfağının özüne çok fazla dokunmadan modernize eden Samimiyet ‘in menüsünde yer alan lezzetler en kaliteli baharatlar ve en taze yerel malzemelerle hazırlanıyor. Zırh kıymasıyla kömür ateşinin harı ile pişen kebaplar adeta damak çatlatıyor.  

Nostalji rüzgârları esecek

Mezeler, ara sıcaklar, kebaplar ve tatlılardan oluşan menü çok şık kristal ve bakır tabaklarda masanıza kadar geliyor. Lezzetiyle olduğu kadar muhteşem deniz manzarasıyla da dikkat çeken mekân, gün batımı severler için de oldukça keyifli anlar vadediyor. Sunduğu müzik ziyafetiyle de ilgi gören mekânda DJ’in hazırladığı 80’ler 90’lar playlist'i ile eğlence zirveye çıkıyor. Ayrıca Samimiyet ’in kokteylleri de oldukça yaratıcı ve lezzetli.

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SamimiyetBomontiBodrum
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