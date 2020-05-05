Semender ölümleri vatandaşları korkuttu
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semenderlerin yumurta bırakma dönemlerindeki ani ölümleri bölgede tedirginliğe neden oldu. Onlarca su semenderi dere kenarında karınları patlamış halde bulundu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü çıkışındaki dere yatağında onlarca ölü semender bulundu. Karınları patlamış halde bulunan semenderler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Haydar Ermağan adında bir vatandaş, "Her yıl deremizde bu hayvanları görüyorduk, ama bu sene hepsi ölü halde bulununca doğrusu çok korkuyoruz. Suyu bile içmiyoruz artık. Çünkü bu dereden su içiyoruz. Neden öldüler araştırılsın istiyoruz" dedi.
bu ölümler havalar ısınmaya başladığı günlerde oluyor. doğal kaynak sular ve kar suları nasıl zehirlerin? semender güney doğu coğrafyasının en nadir ve narin hayvanı bölge halkı semenderleri gözü gibi korurken ölüm nedenleri mutlaka açığa kavuşturulmalı.