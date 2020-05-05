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Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semenderlerin yumurta bırakma dönemlerindeki ani ölümleri, derenin suyunu kullanan bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

05 Mayıs 2020 Salı 12:06
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 

Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semenderlerin yumurta bırakma dönemlerindeki ani ölümleri bölgede tedirginliğe neden oldu. Onlarca su semenderi dere kenarında karınları patlamış halde bulundu.

Bir vatandaş, "Her yıl deremizde bu hayvanları görüyorduk, ama bu sene hepsi ölü halde bulununca doğrusu çok korkuyoruz. Çünkü bu dereden su içiyoruz. Neden öldüler araştırılsın" dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü çıkışındaki dere yatağında onlarca ölü semender bulundu. Karınları patlamış halde bulunan semenderler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Haydar Ermağan adında bir vatandaş, "Her yıl deremizde bu hayvanları görüyorduk, ama bu sene hepsi ölü halde bulununca doğrusu çok korkuyoruz. Suyu bile içmiyoruz artık. Çünkü bu dereden su içiyoruz. Neden öldüler araştırılsın istiyoruz" dedi.

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ilhan sepetçi 2020-05-05 18:27:45

bu ölümler havalar ısınmaya başladığı günlerde oluyor. doğal kaynak sular ve kar suları nasıl zehirlerin? semender güney doğu coğrafyasının en nadir ve narin hayvanı bölge halkı semenderleri gözü gibi korurken ölüm nedenleri mutlaka açığa kavuşturulmalı.

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