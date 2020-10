#SenDePatile | Minik dostlara destek için harika bir uygulama



Nestlé Purina PetCare #SenDePatile kampanyasının 6.yılında barınaklardaki hayvanlara mama bağışında bulunuyor.

Her yıl 4 Ekim günü bütün dünyada patili dostlarımızın günü olarak kutlanıyor. 80 yılı aşkın bir süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncülük eden ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanseverlerin desteğiyle can dostlarımıza sevgi eli uzatıyor. 2015 yılından bu yana 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel #SenDePatile iletişimini yürüten Nestlé Purina PetCare, uzun soluklu sosyal sorumluluk projesine bu yıl da devam ediyor. Nestlé Purina PetCare’in bu kampanyaya özel olarak Instagram’da oluşturduğu #SenDePatile yüz filtresini kullanarak paylaşım yapan kullanıcılar, barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katkıda bulunuyor. Bağışlanan mamaların ulaştırılacağı barınaklardaki hayvanlar, yüz filtrelerinde gerçek isimleri ve fotoğraflarıyla yer alıyor.

, her yıl düzenlediğisosyal sorumluluk kampanyasıyla barınaklarda ve sokaklarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Nestlé Purina PetCare, bu yıl hayvan sevgisini sosyal medyanın gücüyle birleştiriyor ve hayvanseverlerin desteğiyle barınaklarda yaşayan hayvanlar için yapılacak olan mama bağışına katkıda bulunmayı hedefliyor.



Uzun soluklu bir proje olan ve bu yıl 6.kez düzenlenen #SenDePatile kampanyasına destek veren hayvanseverler, Nestlé Purina PetCare’in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel Instagram’da oluşturduğu #SenDePatile yüz filtresini kullanarak barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katkıda bulunuyor.



Hayvan dostu paylaşımların yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık yaratmasını amaçlayan ve 2015 yılından bu yana düzenlenen kampanya kapsamında şu ana kadar 45 ton mama bağışı yapıldı.

Nestlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Frieskis, Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.