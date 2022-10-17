Su Sızıntısı Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

Su sızıntısı, su tesisatının geçtiği bölgelerde meydana gelir. Birden fazla sebeple su sızıntısı olabilir. Su sızıntısı olan yerlere su kaçağı adı da verilir. Tespitinde yeni teknolojik cihazlar kullanılabilir. Genellikle kameralı olan bu cihazlar mevcut su sesinin algılanması ile kaçağın tespit edilmesi görevini üstlenir.

Su Sızıntısı Nasıl Tespit Edilir?

Su sızıntısı olan bölgelerde duvar boyası kendisinin bırakmaya başlar. Mevcut boya ve sıva kabararak dökülür. Fayans altında kalan su sızıntıları en tehlikeli olanlardan bir tanesidir. Çünkü fayans altında kalan duvarın su sızıntısıyla şişmesi geç fark edilir ve su tüm duvara yayılabilir.

Su sızıntısı tespiti amacıyla bu alanda hizmet veren kişilerden yardım almak en doğru işlem olacaktır. Sızıntının kaynağının bulunması epey zor bir işlemdir. Bu bağlamda herkes kaçağın yerini tespit edemeyebilir.

Su sızıntısı duvar içerisinden geçen borunun yıpranması ya da herhangi bir nedenden dolayı aşınması kaynaklı olabilir.

Cihazla Su Sızıntısı Tespiti Nasıl Yapılır?

Su sızıntısı yaşanılan bölgelerde mevcut suyun sesini algılayarak renk değişimlerine bağlı bilgi veren kamera sistemleri bulunur. Bu cihazlar elle taşınabilecek kadar minik boyutlarda olup kaçak noktasına gelindiğinde kişilere haber verir.

Su sızıntısının cihazlar yardımıyla bulunması mevcut duvara ya da tavana zarar vermeden tespit edilmesini ağlar. Bu durumda kişiler fazla maliyetten korunmuş olurlar. Su sızıntısını belirleyen cihazların kullanılmadıkları dönemde mevcut duvar yıkılarak ya da uzun bir boyutta delinerek sızıntı tespit edilirdi. Bu durum mal sahibini ekstra masrafa sokar, tesisatçının da zaman ve emek kaybına neden olurdu. Gelişen teknoloji sayesinde birçok alanda tasarruf edilerek su sızıntı tespiti yapılabiliyor.

Su Sızıntısı Neden Olur?

Su sızıntısının nedenleri birden fazladır. Duvar içerisinden geçen su tesisat borularının yıpranması sonucu sızıntı meydana gelebilir. Bu sızıntının nedeni kemirgenler olabileceği gibi donan suyun boruları patlatması da olabilir. Eski olan su tesisat boruları zamanla aşınarak delinebilir ve su sızıntısı oluşur.

Kemirgenler duvar içerisinde kendilerine yol açmak amacıyla, betonu kemirmeleri ve borulara zarar vermeleri ya da mevcut boru hattının alt kısmını boşaltmaları sonucu boru desteksiz kalır ve böylelikle su sızıntısı meydana gelebilir.

Özellikle çatı katı ya da en üst kat olan evlerde yağmur ve kar sularının, eskiyen ya da yalıtımı iyi olmayan tavandan sızıntı yaptığı görülür. Üst kattan su sızıntısı yaşanması alt katta oturan insanların evlerine kadar inebilir. Duvar, harcında bulunan toprak vasıtası ile suyu emer. Emilen su dağılmaya ve duvarları çürütmeye başlar. Suyun yayılma hızı mevcut sus sıkıntısının büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

Su Sızıntısı Tamiri Nasıl Yapılır?

Banyo su sızıntısı tamiri için, sızıntı olan bölge tespit edildikten sonra fayans ve duvar delinerek açılır. Mevcut sızıntı bölgesi onarılarak problem çözülür. Daha sonra tekrar duvar örmek ve fayans takmak gereklidir.

Demir boru su sızıntısı tamiri için borunun değiştirilmesi gerekir. Demir borular bir kere patladıktan ya da delindikten sonra yama tutmazlar. Bu nedenle mevcut bölgedeki parçanın değiştirilebileceği gibi, sisteme bağlı olarak uzun demir borularda tekrar yerleştirilebilir.

Su Sızıntısı Nasıl Anlaşılır?

Su sızıntısı

yaşanan bölge üst katta olması durumunda, alt katın tavanlarından ya da tavana yakın bölgedeki duvarlardan anlaşılabilir. Duvar zamanla ıslanır ve ıslaklık giderek yayılır.

Su sızıntısı duvarda olduğu zaman yayılması halinde tüm odayı kaplayarak odanın su gölü halini almasına neden olabilir. Ufak bir su sızıntısı bile, tamiri geç kalındığında büyük problemlere sebebiyet verebilir. Islanan duvar zamanla kabararak dökülmeye ve çürümeye başlar. Geç kalınan olgularda duvar yeşillenerek küflenebilir.

Bazı mikroorganizmalar suda üreme gösterdikleri için bu küflenme tüm duvarda meydana gelebilir. Dışarıdan içeriye doğru olan su sızıntısında da yine aynı durum meydana gelebilir. Bu bağlamda kişilerin duvarın nemlendiğini ilk gördükleri anda bilir kişilerle iletişime geçmeleri oldukça önemlidir.

Su Sızıntısı Tamiri Fiyatları Su Sızması Nasıl Anlaşılır?

Su sızıntısı tamiri için öncelikle sızıntının olduğu bölge ya da bölgeler tespit edilir. Su sızıntısı birden fazla bölgede yaşanıyorsa tamir fiyatları da doğru orantılı olarak değişiklik gösterecektir.

Su sızıntısı tamir fiyatlarını belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de sızıntının meydana geldiği alandır. Plastik borulardan kaynaklanan sızıntı tamiri ile demir borulardan kaynaklanan sızıntı tamiri arasında fiyat farklı olabilir.

Su sızıntısı duvarın iç bölgesinden geliyorsa bu durumda tamir fiyatı da değişecektir. Su sızıntısı tamiri için tespit şarttır bu bağlamda fiyatlara hem tespit hem de tamir ekleniyor olabilir.

Su Sızması Nasıl Anlaşılır?

Su sızmasının anlaşılabilmesi için ses duyulmalı ya da mevcut alanın nemlenmesi gerekir.

Evde Su Kaçağı Olduğunu Nasıl Anlarız?

Mevcut bölgede nemlenme, kabarma ya da duvar önü malzemelerinde küflenme meydana geliyorsa su kaçağının belirtileridir.

Su Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Su kaçağının olduğu bölgenin ıslanması en büyük belirtilerdendir.

Sonuç

Su sızıntısı önemli bir problemdir. Bulunulan bölgenin yapısını içerden çürüten büyük bir problemdir. Bu bağlamda sızıntı tespiti ve tamiri için bilir kişilere danışmak ve onların yardımını almak çok önemlidir.

Su sızıntısı ya da kaçağı ile ilgilenen kişilere tesisat ustaları denir. Tesisat ustaları mevcut problemin yerini tespit ettikten sonra delerek içeriyi onarırlar. Bu bağlamda alanında uzmanlaşmış ve yeterli tecrübeyi edinmiş olan tesisat ustaları bulmak oldukça önemlidir.

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